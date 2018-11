Baza se convierte en la capital de la prevención y seguridad ante incendios

Detectar las posibles causas de incendios, cómo prevenirlos y qué hacer en el caso de que este se produzcan, serán algunos de los temas que se abordarán en la Semana de la Prevención que se celebra en Baza del 5 al 9 de noviembre, gracias a la organización de la Semana de la Prevención impulsada por la Fundación MAPFRE, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y el Servicio de Contraincendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Baza.

Para el alcalde de Baza, Pedro Fernández, "es fundamental tener una población que sepa prevenir accidentes y que tenga una formación adecuada para responder de forma ágil ante una situación de emergencia, como puede ser un incendio. Por eso es de agradecer iniciativas como esta que divulgan las medidas de autoprotección". En este sentido, el regidor ha indicado la profusa labor formativa del servicio contra incendios y de protección civil de Baza, con unas 1.200 personas formadas en una treintena de actividades desarrolladas en lo que va de año.

José Antonio Calatrava, representante de Fundación MAPFRE, ha detallado que desde 2006 la Semana de la Prevención se celebra en diferentes puntos de España, 35 este año, con los objetivos de concienciar de la relevancia de la prevención para salvar vidas y divulgar las pautas necesarias en caso de emergencia. "Lo esencial para que no se produzca un incendio es no descuidar la prevención dentro y fuera del hogar: no sobrecargar enchufes, no fumar en la cama, no poner cerca de cortinas aparatos de calor, no dejar desatendidas velas, etc.". Si aun así se produce el siniestro, "se debe evaluar la situación, sin asumir riesgos. Si no hay peligro debemos intentar apagarlo pero, si no se puede, hay que alertar a todos los ocupantes de la vivienda cerrando la puerta al fuego".

Desde el lunes hasta el sábado se han programado ocho actividades diferentes destinadas a profesionales del sector de la extinción, sanitarios, voluntarios de protección civil, estudiantes, padres y madres con hijos en edad pediátrica y la población en general. Para ello se han elegido diferentes ubicaciones en el Parque de la Constitución, el Polígono La Noria, el recinto ferial y el mercado semanal y las instalaciones del Parque de Bomberos, además, del hospital.

Los más pequeños, unos 1.500 alumnos de todos los centros educativos de primaria y secundaria, participarán del Parque de la Prevención, una estructura hinchable de 400 metros cuadrados, que Fundación MAPFRE instalará con el objetivo de que niños y mayores aprendan, de forma lúdica, cómo prevenir un incendio, cómo actuar en caso de un fuego, así como conocer las normas básicas de evacuación que deben tener en cuenta en caso de incendio. Además, se entregaran a los más pequeños unos cuadernillos de prevención, para que puedan trabajar en familia la prevención de incendios y otros riesgos, convirtiéndose así en multiplicadores del mensaje. Estará instalado en el Parque de la Constitución el lunes y el martes.

Por último, Fundación MAPFRE y APTB, gracias al convenio alcanzado con Ei-Electronics, y en colaboración con el Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Provincia de Granada y el Ayuntamiento de Baza, distribuirán en los próximos meses 100 detectores de humo a las familias con menos recursos.

Presentación Semana de la Prevención de Baza / Radio Baza

Semana de la Prevención

Lunes 5 de noviembre

Parque de la Prevención. Parque de la Constitución

10:30 h – 14:00 h. Recepción de Centros de Enseñanza

16:00 h – 19:00 h. Recepción de Asociaciones

Martes 6 de noviembre

Parque de la Prevención. Parque de la Constitución.09:30 h – 14:00 h. Recepción de Centros de Enseñanza

Miércoles 7 de noviembre

Difusión formativa de protección contra incendios.

09:00 h – 14: 00 h Carpa informativa. Mercado Semanal

Reparto de folletos informativos de detectores de incendios.Prácticas de RCP y DESA. Prácticas simuladas del uso del extintor.

Manejo de extintores

16:00 h – 19:00 h. En cualquier momento de este tramo horario. Polígono Industrial La Noria

Para todos los públicos. Formación en el manejo de extintores para trabajadores

Jueves 8 de noviembre

Sistemas de Retención Infantil. Parque de Bomberos de Baza.

09:00 h – 14: 00 h. Formación en Sistemas de Retención Infantil. Formación interna para profesionales. Técnicas de Rescate pediátrico

17:00 h – 18.30 h. Taller de Seguridad Vial. Cero niños fallecidos en accidentes de tráfico. Simulacro accidente de tráfico con adultos y pediátricos. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 9 de noviembre

Simulacro ante riesgo sísmico

11:30 a 13:00 h Charla PEM – Riesgos. Simulacro activación PEM y Centros de Enseñanza de la ciudad.

Puesta en marcha de la Sala de Crisis en el Parque de Bomberos. Convocatoria Comité Asesor

Sábado 10 de noviembre

09:00 a 19:00 h. Formación teórica y práctica ante el riesgo de inundaciones. Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la provincia de Granada

OTRAS ACTIVIDADES

Campaña de prevención de incendios en el hogar para personas Mayores

Formación, información y entrega de detectores de humo

Centros de Participación Activa