Toreno, punto de salida de la marcha reivindicativa de las auxiliares a Oviedo

Toreno será el punto de partida el próximo domingo 11 de noviembre de la marcha convocada por los miembros de la Plataforma Santa Bárbara para hacer visible su protesta por la falta de salidas laborales para los trabajadores de las contratas y auxiliares mineras, un colectivo que agrupa a 800 trabajadores en las cuencas del Bierzo,Laciana y Asturias.

La idea es realizar etapas los miércoles y domingos para cubrir el itinerario que va de Toreno hasta Oviedo. La primera supondría cubrir los primeros 39 kilómetros que van de la localidad berciana hasta Villablino hasta culminar en una fecha todavía por determinar entre Mieres y Oviedo dado que los miembros de la plataforma sopesan convocar un paro y hacer esta etapa final en día laborable, explica el portavoz, Marcelino González.

Aseguran que la idea de no llevar a cabo la marcha de forma continuada se debe a facilitar en la medida de lo posible la participación de todos los afectados y también, con la idea de implicar a otros colectivos. Es más, esperan que un buen número de pensionistas se sumen a este proyecto dado que, según la plataforma, las pensiones no tienen visos de subir, pero la energía eléctrica subirá y, en un futuro, dice González, no habrá carbón autóctono que contribuya a regular su precio.

Tanto la representación leonesa como asturiana del colectivo mantienen contactos ya con diversos cargos políticos para recabar más respaldos.