Inesperada derrota

Sigue sin vencer el Embutidos Pajariel Bembibre ante su afición. Después de sumar el primer triunfo de la temporada en Lugo, el conjunto berciano volvió a caer, como hace dos semanas, por un resultado muy ajustado y en un duelo resuelto en los últimos segundos. Pequeños detalles condenaron a las pupilas de Pepe Vázquez, que cedieron por 51-56 ante un Snatt’s Femení Sant Adrià que estrenó su casillero de victorias ante una escuadra berciana que acumula cuatro derrotas por estrecho margen.

Como en las citas anteriores, las de Pepe Vázquez volvieron a pelear por el triunfo hasta el final y tuvieron opciones de poder regalar una victoria a sus seguidores. Sin embargo, las de Gloria Estopà dieron la vuelta al marcador en un final marcado por un carrusel de tiros libres precedido por un triple de Meighan Simmons que igualó el marcador en el último minuto y seguramente minó la moral de un cuadro berciano que se vio lastrado, aparte de por los errores desde la línea del tiro libre (41%), por la escasa aportación de la rotación. Después de tenerlo prácticamente en su mano e incluso dominar estadísticamente el choque –mandó, de hecho, en la valoración-, se le empezó a escapar en un segundo cuarto en el que las del Bierzo Alto sólo anotaron 8 tantos.

Un mal segundo cuarto voltea el marcador

No obstante, el conjunto bembibrense inició el choque con mucho ímpetu y dominando claramente. De hecho, enlazó ocho tantos sin respuesta de las barcelonesas después de que éstas se pusieran en ventaja con un triple de Simmons. La renta local fue bastante cómoda en estos primeros minutos y llegó a rondar la decena gracias a la aportación de Julia Gladkova y Laura Herrera, muy inspiradas (6 y 8 puntos respectivamente) en un primer cuarto que acabó 19-14 para las del Bierzo Alto después de otra canasta desde los 6,75 de Simmons.

El dominio rojillo de los primeros minutos se diluyó en el inicio del segundo periodo. Un parcial de 0-11 devolvió la ventaja a las visitantes después de que las de Pepe Vázquez estuvieran más de medio cuarto sin ver aro. Pese a los problemas de faltas de Hailey Dunham en las filas lilas, éstas se aprovecharon del desatino local para defender en zona e ir ampliando una renta que empezó a ser preocupante. Rompió la sequía Vicky Llorente, como no podía ser de otro modo, desde la línea de los 4,60, dando paso a unos buenos minutos de su equipo. Una más que posible personal antideportiva sobre Roselis Silva encrespó a una afición berciana que sufrió viendo cómo los tiros de su equipo eran repelidos una y otra vez por el aro. Sólo Llorente, que sumó 5 de sus 9 tantos en este segundo acto, anotó canastas en juego en este tramo del envite para llegar al descanso con una mínima desventaja (27-28) después de unos malos minutos de las de Pepe Vázquez.

La victoria se escapa en los últimos instantes

El gallego tuvo que dar una buena charla a sus pupilas en el intermedio, pues reaccionaron y, aferradas al lanzamiento exterior, dieron la vuelta al marcador. Acertaron Heleen Nauwelaers y Silva desde los 6,75 para poner en pie a la grada, aunque Simmons, que acabó con 17 puntos, asumió la responsabilidad de evitar que el resultado se fracturara. No mató Bembibre cuando pudo y Maria Jespersen puso en ventaja a su equipo después de un triple que amplió un parcial que llegó al 0-9. Se atascó el conjunto berciano ante el dominio de Mariam Coulibaly en los dos aros, si bien un 2+1 de Llorente sobre la bocina puso el 42-43 con el que se llegó al último asalto.

De tres en tres sumaron las bercianas para recuperar la iniciativa en el electrónico después de que Gladkova llegara a los 17 puntos con un triple. Las barcelonesas, no obstante, no se despegaron en ningún momento. Una antideportiva sobre Llorente no fue aprovechada por la argentina para que su equipo cogiera un buen colchón, aunque sí peleó hasta el límite para mantener una exigua renta. Defendieron como guerreras las del Bierzo Alto para compensar el escaso acierto. Sin embargo, un nuevo triple de Simmons en una posición complicada igualó en el último minuto. Los continuos errores de las bercianas permitieron a las catalanas llegar a los últimos segundos con una cómoda ventaja (51-54) tras una antideportiva de Silva. Dos tiros libres de Aina Ayuso pusieron el definitivo 51-56.

La ficha del partido:

Embutidos Pajariel Bembibre, 51 (19+8+15+9):Vicky Llorente (9), Laura Herrera (10), Heleen Nauwelaers (8), Roselis Silva (7), Julia Gladkova (17)–cinco inicial-;Melita Emanuel-Carr (-), Alejandra Quirante (-) y Jenna Smith (-).

Entrenador: Pepe Vázquez.

Snatt’s Femení Sant Adrià, 56 (14+14+15+13):Helena López (2), Aina Ayuso (9), Hailey Dunham (2), Mariam Coulibaly (8), Meighan Simmons (17) –cinco inicial-; Mónica Lazaro (-), Laura Peña (-), Maria Jespersen (7) y Minata Keita (11).

Entrenador: Gloria Estopà.

Árbitros: Alberto García Parejo, Paula Lema Parga y Manuel Jesús Garrido Tornero.

Incidencias:Partido correspondiente a la 5ª jornada de la Liga DIA celebrado en el polideportivo Bembibre Arena de Bembibre (León).