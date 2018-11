'Los ausentes' del COAC abren SERxCuatro

Arranca una nueva temporada de SERxCuatro. Este año la primera de las tertulias carnavalescas de Radio Cádiz arrancó con tres de las grandes ausencias que tendrá el próximo concurso. Juan Manuel Braza 'El Sheriff', Tino Tovar y José Antonio Vera Luque fueron los protagonistas del programa.

Los autores hablaron de los motivos que los han llevado a no seguir participando de forma directa en la fiesta gaditana. "Es un parón de un año" decía Vera Luque a la vez que añadía que "cuando algo que te gusta tanto empieza a no gustarte es el momento de parar para que te siga gustando", decía el chirigotero que espera volver con más fuerzas.

Juan Manuel Braza, El Sheriff aseguró que fueron "muchas cosas, la principal es que después de treinta y dos años saliendo y disfrutando cuando se ganaba y cuando se perdía. Pero llega un momento que vas al Falla y ves cómo no se disfruta. La gente a va a escuchar a su grupo. Me he sentido que no disfrutaba. Este año que me cantaran lo que me cantaron antes de cantar... Esa sensación... Esa es mi casa y me costó mucho sacar la chirigota y recibir eso del público duele mucho".

Por su parte Tino Tovar reconoció que no sabe "cuánto tiempo puedo estar sin salir. Puede que pase un año o que no salga más. Sí que tengo claro que si no vuelvo en dos o tres años, entonces no seguiré".

Los autores también repasaron otros momentos de sus trayectorias y del concurso como las puntuaciones, cómo elaborar el reglamento o cómo está el público en la fiesta.