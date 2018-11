La comparsa que no quería que Andalucía fuera la criada de España

Era febrero de 1977. Meses antes de que un 4 de diciembre la gente saliera a la calle para reclamar que Andalucía tuviera mejor trato por parte del Gobierno de España. A muchos de esos cánticos que aquel día se escucharon le habían puesto música y letra Aurelio Real y Pedro Romero en la comparsa Nuestra Andalucía, segundo premio del concurso del carnaval de Cádiz de aquel año. Muchas de esas reclamaciones están resumidas en este pasodoble que reivindica la Andalucía sublime y hermosa, la Andalucía frente a los tópicos, la Andalucía luchadora, que no era criada ni cenicienta del resto de España.

Amanda Real no había nacido cuando su padre, Aurelio Real, puso música a esta letra de Pedro Romero, pero interpreta con sentimiento este pasodoble que considera una de las mejores creaciones que se han hecho en la historia de la fiesta gaditana. "Significó muchísimo escribirlo y cantarlo en aquel momento", exalta.

Amanda Real ama el carnaval de Cádiz porque ama cada vivencia que ha tenido con su padre. "Para mí la peña Nuestra Andalucía ha sido una escuela. A mí me encantaba ir y escuchar a Pedro Romero, Carlos Brihuega, Purri, Monzón o Silva. Me decían que no era un ambiente para una niña, pero a mí era lo que más me gustaba".

Ella nació después de los grandes triunfos de su padre con la peña, pero, como gran aficionada, valora el enorme compromiso, valentía y calidad de aquellas coplas.

Amanda Real y Aurelio Real recuerdan esta agrupación en el parque Genovés, muy cerca de donde ensayaba aquel grupo, en el Teatro Pemán. Se sientan en un banco y ella empieza a entonar el pasodoble. "Es nuestra Andalucía / la criada de España...". Aurelio la escucha embelesado y hay un momento en que, aunque no está previsto, él también se arranca a cantar. "Una tierra toda llena de arte y de valor, que por nobles nos toman por tontos. En la nación se equivocan con nuestra región", rematan juntos esta mítica copla. La niña a la que regañaban por querer ir a la Peña sonríe orgullosa mientras canta junto a su padre.

"Es Nuestra Andalucía"

(Comparsa Nuestra Andalucía. 1977. Autores Pedro Romero / Aurelio Real)

Es nuestra Andalucía

la criada de España

y basta ya decimos

de verla tan despreciada.

Por los cuatro costados

yo me siento andaluz,

y en Cádiz tuve mi cuna

con arrullos de la espuma

y tres mil años de luz.

Despeñaperros para abajo,

eso es lo mío,

lo más sublime y más hermoso

que Dios creó.

Una tierra toda llena de arte y de valor,

que por nobles nos toman por tontos.

En la nación se equivocan con nuestra región.

Basta de ser la Cenicienta,

que ya estamos hartos de falsas leyendas.

Basta de roer la conciencia de los andaluces

con mil penitencias.

A esta tierra entre todos hay que levantar,

y demostrar lo que son los andaluces

que sin el traje de luces

también sabemos luchar,

y por instinto natural

a toda España podemos enseñar

lo que es la democracia

porque esta es la cuna de la libertad.