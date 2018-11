La gratuidad de la AP-7 en 2020 sigue siendo una incógnita

La gratuidad de la AP-7 a partir de 2020 sigue siendo una incógnita. La semana pasada se aprobó en el pleno del Congreso una moción de Compromís para la gratuidad total de la autopista, pero la propuesta salió adelante con la abstención del PSOE. El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sigue sin ser claro con este asunto. Hace unos días en Paterna sólo dijo que la autopista AP-7 será gratis para los vecinos del entorno.

El diputado del PSOE en el Congreso por Castellón, Artemi Rallo, aseguraba en declaraciones a Radio Castellón que la AP-7 tiene que ser gratuita pero hay que estudiar cómo se van a mantener no solo la del territorio valenciano sino todas las autopistas del conjunto del estado para que sean iguales. El ministro Ábalos no quiso aclarar las dudas sobre la gratuidad de la AP-7 en 2020. Solo dijo que será gratis para los vecinos.

El grupo Compromís en el Senado pide al ministro que deje de improvisar y que admita de una vez que las pretensiones del Gobierno pasan por dejar atados los futuros peajes en las autopistas. El portavoz de la coalición y senador territorial, Carles Mulet, recuerda al PSOE y al ministro Ábalos que en poco más de dos meses han tenido dos misivas en el Senado y Congreso a instancias de Compromís en las que se pide el fin de los peajes en la autopista y la inclusión de bonificaciones en el tramo valenciano.

La aprobación de la moción de Compromís la semana pasada en el Congreso no garantiza que la AP-7 sea gratuita. En el texto instan a que cuando finalice la concesión de la autopista, el 31 de diciembre de 2019, no se aplique ningún tipo de peaje a los usuarios, que no se realicen nuevos trámites que permitan una nueva prórroga de la gestión y que se bonifique el 50% del importe de peaje a los vehículos pesados y eximir del pago a los vehículos ligeros en el territorio valenciano, como ya ocurre en Cataluña desde agosto. La moción de Compromís contempla también dotar presupuestariamente las conexiones de la vía con Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicàssim, Vila-real, Almenara y otras conexiones en las provincias de Valencia y Alicante.