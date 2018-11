Nules intenta erradicar la plaga de mosquitos

El Ayuntamiento de Nules sigue realizando tratamientos extraordinarios para reducir al máximo las poblaciones de mosquitos en el término municipal y evitar además la proliferación de mosquitos adultos, de hecho la empresa Lokímica comenzó estos tratamientos intensivos a finales del mes de octubre ante la acumulación de agua registrada después de las últimas lluvias torrenciales.

“Ante la situación excepcional que estamos padeciendo desde el Ayuntamiento continuamos realizando los tratamientos extraordinarios, que comenzamos a finales del pasado mes de octubre, que la ley nos permite y dentro de nuestras posibilidades hemos intensificando las actuaciones en aquellos puntos donde se han detectado mayores masas de agua que se pueden convertir en focos de mosquitos como es la Finca el Pou y otra zona donde se encuentra la empresa Balnul”, explica el Concejal de Sanidad, Antonio Romero.

Además, se va a enviar notificaciones a los propietarios de balsas en las que se han detectado posibles focos para que las limpien puesto que al tratarse de propiedades privadas la empresa adjudicataria de los servicios de control de plagas no puede actuar. En este escrito también se les recordará las sanciones que prevé la Ordenanza Municipal para la Prevención y Control de los Mosquitos y en Particular del Mosquito Tigre si no se llevan a cabo las actuaciones pertinentes en el plazo establecido.

“Las instituciones públicas competentes en este asunto deberían estudiar esta situación y buscar soluciones para poder parar la reproducción con medios terrestres ya que no se puede hacer por la vía aérea”, apunta Antonio Romero.