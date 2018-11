Lacalle desoye al comercio y empieza la obra en Hortelanos

La intervención en la plaza Hortelanos ha comenzado como estaba previsto en la programación de la Sección de Obras municipal, aunque se paralizará durante las fiestas navideñas para no perjudicar al comercio de la zona. Así lo ha precisado el equipo de gobierno municipal, asegurando que se les informó a los concesionarios del Mercado Norte de que en la campaña de Navidad no habría obras en la plaza. Sin embargo, el malestar es importante entre los comerciantes porque creen que debía haberse negociado con ellos las fechas más idóneas para realizar esa peatonalización parcial, que amplía aceras y suprime plazas de aparcamiento. Los comerciantes recuerdan que en el Mercado Norte se mantienen cerca de 200 empleos, que se pueden ver afectados por una decisión inoportuna además de suponer un gasto innecesario. Dicen sentirse 'cansados de la falta de apoyo del Ayuntamiento, que en lugar de velar por el mantenimiento de un servicio de calidad y proximidad, plantean actuaciones que repercutirán muy negativamente en los negocios de la zona'. La Asociación de concesionarios argumenta que no es el momento de ejecutar una obras que se prolongarán hasta después de navidades, a pocos días del periodo de más actividad y ventas en el mercado, que se verá muy perjudicado y tampoco son una prioridad. Añaden que las obras de peatonalización parcial en la parte de Hortelanos más próxima a San Lesmes, provocará un cuello de botella para los vehículos que deberán entrar y salir de la plaza por el mismo lugar hacia la Avenida del Cid. Sugieren planificar un plan de movilidad realista para evitar molestias a los usuarios, provevedores, comerciantes y ciudadanos en general. Desde el grupo socialista, su portavoz municipal Daniel de la Rosa, califica de 'antojo de Lacalle' la actuación en la plaza Hortelanos y recuerda que la reurbanización ya está incluída en el concurso para la construcción del nuevo Mercado Norte, cuya redacción está en fase de licitación hasta el 28 de noviembre. El concejal No Adscrito Raúl Salinero ha acusado al alcalde, Javier Lacalle, de dilapidar 80.000 € en la obra de Hortelanos con el único propósito de lavar su imagen tras el fracaso de la peatonalización de la calle Santander. Salinero sostiene que, lo que llama 'feliz idea de Lacalle', de hacer peatonal los domingos y festivos la calle Santander no contaba con el aval de los técnicos ni de la Policía Local, cuyos agentes habrían acumulado 13.000 € en horas extra solo por la vigilancia de la zona en festivo. Para compensar, dice Salinero, Lacalle anunció una obra en la plaza Hortelanos que provocará perjuicios a los comerciantes al menos durante 2 meses sin ninguna necesidad ya que es una intervención contemplada en el proyecto del nuevo Mercado Norte que se realizará en el futuro.

