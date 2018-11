Nubarrones turísticos

Este lunes comenzamos a exhibirnos como cada año en el mayor escaparate turístico del planeta: la World Travel Market. Y llegamos a Londres con algún nubarrón en el horizonte, nubarrón precisamente que llega de tierras británicas. Si hace alrededor de un año todos los analistas quitaban hierro a la repercusión del brexit en la llegada de turistas ingleses al archipiélago, hoy las cosas no pintan nada bien. Hay muchas dudas en el sector sobre cómo afectará la salida de Reino Unido de la Unión Europea al principal caladero turístico de las Islas. Dudas que despejaremos, seguramente, cuando sepamos en qué condiciones se produce el divorcio político. Pero el ejemplo del brexit nos debería hacer pensar en los cimientos sobre los que se ha edificado nuestro motor económico; recuerden que estos años de récord en la llegada de visitantes a Canarias han coincidido con auténticos terremotos sociales en países como Túnez o Egipto, o la inestabilidad política en Turquía.

La lucha por hacerse con el trozo del pastel más grande se ha convertido en una guerra constante de reputación: no vale solo con ser una buen destino, hay que parecerlo, y no siempre se pueden controlar todos los imponderables. Nos hemos acostumbrado a creer que el turístico es un negocio seguro, pero esta idea está lejos de la realidad; una crisis política, un desastre medioambiental, una guerra en las antípodas o un conflicto comercial entre grandes potencias puede amargarnos el dulce. Y esto hay que tenerlo muy presento. No solo depende de nosotros seguir siendo un destino apetecible, fiable y seguro. La situación nacional e internacional marca tendencias, con picos y valles. Hemos atravesado un pico, esperemos que el valle sea poco profundo.