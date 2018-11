Una investigación con participación granadina recibe 500.000 euros de la Asociación contra el Cáncer

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha otorgado una subvención de 500.000 euros al proyecto "Genetic and metabolomics screening towards the precision medicine in cancer prevention", cuyo objetivo es identificar la relación entre factores genéticos de diferentes tipos de cáncer (colon y recto, gástrico, mama, próstata, y leucemia linfática crónica), metabolómica y estilos de vida.

En este consorcio, que lidera el investigador Víctor Moreno (IDIBELL, Institut Català d'Oncologia, Universitat de Barcelona y CIBERESP), participan 15 grupos coordinados traslacionales. Entre ellos se encuentra el nodo de Granada, formado por un equipo multidisciplinar de personal de la Universidad de Granada y del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, cuya responsable es la investigadora de la UGR María del Rocío Olmedo Requena.

La mayor parte del personal de este nodo está adscrito al departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada y es miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública: María del Rocío Olmedo Requena, Rocío Barrios Rodríguez, Macarena Lozano Lorca, Inmaculada Salcedo Bellido y José Juan Jiménez Moleón.

Además, participan Benito Mirón Pozo y Antonio Jiménez Pacheco, clínicos de las Unidades de Gestión de Cirugía General y del Aparato Digestivo y de Urología respectivamente, ambas pertenecientes al Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

El objetivo del proyecto subvencionado por la AECC es evaluar la asociación de un gran número de factores conocidos y desconocidos con el cáncer y, lo que es más importante, utilizarlos de forma combinada para estimar el riesgo de desarrollar cáncer y mejorar la prevención.

El proyecto está formado por un consorcio consolidado de institutos de investigación de 12 provincias españolas, coordinados por el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (ISCIII).

Según palabras de Víctor Moreno: "hemos realizado un gran estudio epidemiológico en España, MCC-Spain, con diseño multi caso-control, entre septiembre de 2008 y diciembre de 2013 (www.mccspain.org) que ha reclutado a 6008 personas con cánceres comunes (colorrectal, mama, estómago, próstata y leucemia linfocítica crónica) y 4098 controles poblacionales".

Además de los datos epidemiológicos y dietéticos, los investigadores han obtenido muestras biológicas que se analizarán para determinar la genética y la metabolómica de los individuos. "Nuestro objetivo final es identificar biomarcadores que puedan usarse para identificar las personas con el mayor riesgo de desarrollar uno de los cinco cánceres estudiados, no solo para reducir la morbilidad y el impacto social de los mismos, sino también los costos de atención médica", afirman los investigadores.

El coordinador del proyecto participó en la ceremonia de entrega de ayudas de la Fundación Científica de la AECC celebrada recientemente en Madrid (en el Día Mundial de la Investigación del Cáncer) que presidió Su Majestad la Reina, como Presidenta Honoraria de la AECC y la Fundación Científica de la AECC.