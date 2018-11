Elian Elias, calidez tropical en el Festival de Jazz de Granada

Elian Elias, la diva brasileña volvió a Granada para participar en su festival, en una gira que debe ser tan frenética (de aquí a final de año tiene 30 conciertos) que ella pensaba que lo inauguraba, si bien llevaba ya tres conciertos. Llegó acompañada por el histórico contrabajista Marc Johnson, una leyenda del jazz y su pareja. Dúo esencial para escuchar jazz con una calidad y una compenetración superlativa, no había más que ver como se mantenían fijas las miradas ambos para saber que eran uno a la par.

Marc Johnson al contrabajo secundó la parte más rítmica de la pianista brasileña, y dejó su papel secundario para hacer preciosistas solos cargado de emotividad, y ya con el arco cargado de un romanticismo emocionante.

Tras el ensayo nuclear de James Carter cualquier cosa que venga detrás puede parecer menuda, pero aún así la robustez y el swing tocando de la paulistana, su elegancia y sensualidad proporcionaron una velada de domingo noche muy atractiva.

Se suponía que venía a estrenar la adaptación jazzística que hizo en su momento de la partitura del musical 'El hombre de la Mancha', y así comenzó su concierto con 'To each his Dulcinea'. Ahí acabó toda la aventura manchega, ya que el concierto viró hacia los últimos discos de música brasileña de la pianista, recordando que ambos obtuvieron sendos premio Grammy.

Antes de sentarse a tocar se bajó de sus altísimos tacones para pisar descalza los pedales del piano. Eliane, pletórica de swing es puro jazz en sus acercamientos a bossa y samba, con el añadido de su voz, no menos importante en su trabajo postrero, con su suavidad y aspereza, sensualidad y atractivo, todo muy brasileño según los templados patrones de voz con que nos sedujo Astrud Gilberto con y sin Stan Getz. Recordaron ambos al mítico Bill Evans, con el que su marido había tocado en trío, con 'Show-Type Tune' y 'I love my wife', compuesta por ella en su honor, y también a Miles Davis en su hermoso solo completo. En la recta final del concierto muy amablemente y en una suerte de portuñol agradeció al festival el trato que se le profesó, despidiéndose invitando a participar en los coros del hasta cierto punto tópico 'So danço samba'.

Tras el concierto, en la programación nocturna del festival paralelo se pudo escuchar en el Bohemia Jazz Café el piano viajero del músico alemán/brasileño Henry Knewer.

El festival de Granada está organizado por el Ayuntamiento de la ciudad con la colaboración de la Diputación y el patrocinio de la Obra Social de la Caixa, Blinker, el Instituto Italiano de cultura y la Alianza Francesa.

La muestra continúa el próximo miércoles 7 con la actuación de Soulbop, con el saxofonista Bill Evans, Randy Brecker y Simon Phillips.