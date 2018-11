Basta Ya Huelva pide la incorporación de 84 médicos y pediatras en la provincia

Tercera semana de protestas en la Atención Primaria en Huelva con una nueva jornada de huelga de mañana y tarde. El colectivo de médicos sigue manteniendo sus demandas y ese lunes han hecho llegar al Servicio Andaluz de Salud: Demandan la incorporación de al menos 26 médicos de familia y 8 pediatras, así como otros 50 facultativos para los dispositivos de apoyo. Quieren, además, que se cumpla la regla de 10 minutos por paciente y mejoras en el plan contra las agresiones, entre otros puntos.

La petición, al menos en número de incorporaciones, es alejada con respecto a la propuesta de la Junta que la semana pasada anunció un concurso para incorporar de inmediato 18 médicos y 3 pediatras. Antonio Ortega, médico de familia del Centro de Salud del Torrejón y portavoz de Basta Ya Huelva, afirma que la propuesta de Salud "es positiva pero insuficiente"; sobre todo, después de continuas promesas que luego no se han cumplido.

Y mientras, desde Córdoba, la consejera de Salud, Marina Álvarez, ha mostrado su respeto a las protestas del colectivo aunque valora la predisposición al diálogo de ambas partes. Álvarez confía en que la incorporación de más de 1.700 profesionales este año y la convocatoria de 370 plazas a nivel andaluz sirva para certificar el compromiso de la Junta con la Atención Primaria.

El acuerdo, sin embargo, parece no estar cerca. Los médicos van a seguir sus protestas y, en acuerdo con Málaga, plantean realizar paros una vez a la semana pero durante todo el día (no como ahora que los paros empiezan a las 11 de la mañana). Está previsto que otras provincias, como Sevilla y Córdoba, se sumen a las protestas y no se descarta una huelga general para finales de mes.