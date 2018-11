Malestar del presidente del Consell de Ibiza por la campaña de los hoteleros en Londres

El presidente del Consell, Vicent Torres, se ha mostrado molesto por la campaña de los hoteleros en contra del Impuesto Turístico en la WTM de Londres…Dice que es "perjudicial para todos trasladar esta imagen en el exterior porque no beneficia a nadie que este tipo de polémicas se trasladen en las ferias internacionales" y recuerda que no hay datos que corroboren lo que dicen los empresarios porque la temporada no ha ido mal ni mucho menos.

Promoción en la WTM

Según Torres, el Consell de Ibiza ha iniciado la promoción turística en la World Travel Market con el objetivo de consolidar un modelo sostenible, dicen que lo que se pretende es repartir de manera más equilibrada durante todos los meses del año los tres millones de turistas que actualmente visitan la isla.

Dicen desde el Consell “ha sido una temporada de consolidación, en la que los productos y precios comienzan a ajustarse a la demanda, y en el que también se confirma el alargamiento de la temporada. De hecho, y según los datos de AENA, el Aeropuerto de Ibiza registra un aumento de oferta de plazas del 10% para la próxima temporada de invierno. Insisten en que no se volverá a tener campañas como las de 2017 o 2016 , pero en cualquier caso la fuerte caída de británicos de otros lugares no se ha detectado en Ibiza.

Stand de Ibiza en la Fería Turística de Londres / Consell Ibiza

El Consell de Ibiza mantendrá “las políticas de promoción para consolidar 2019 las cifras de británicos en los actuales niveles, aprovechando la fortaleza de la marca Ibiza y su oferta de calidad y diferenciada del resto de destinos competidores”. En cualquier caso el presidente también destaca que hay otros mercados alternativos que complementaran la posible caída, si llegara, de los visitantes del Reino Unido.

En este primer día de Feria se presentan los productos relacionados con bienestar y salud, el llamado turismo 'wellness', que están en crecimiento cada año, la oferta gastronómica, las actividades y visitas culturales, el destino deportivo, y novedades como el turismo nupcial, entre otros productos. También se quiere apostar por el turismo familiar que busca alojamiento y oferta de calidad, destacando la importante renovación de la planta hotelera que se ha hecho en los últimos años.