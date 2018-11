"Cuando llegué la primera vez todo el mundo era xerecista y ahora están divididos, eso me da pena"

Antonio Montero se podrá sentar en el banquillo el próximo domingo en Arcos, una vez que el Xerez CD ha llegado a un acuerdo con Juan Pedro Ramos para finiquitar su contrato.

El equipo venció el domingo al San Roque de Lepe, saliendo así del descenso y empieza a dar síntomas de mejoría con respecto a los últimos encuentros. El técnico malagueño ha iniciado su segunda etapa en el Xerez CD, esta última nada tiene que ver con la anterior, por eso, la adaptación a la ciudad “ha sido fácil”, pero reconoce que “algo más compleja” al club por las circunstancias que vive, “aunque no me sorprende la categoría, tenemos un equipo para pelear bien, pero hay que darle algún retoque, hay que apuntalar algunas posiciones”.

Lo más complicado para el entrenador están siendo las condiciones de trabajo, “algunas sorpresas sí que me he encontrado, sobre todo con los horarios de los entrenamientos, tengo pocas horas para entrenar en los campos, pero cuando asumo un reto lo hago con todas las consecuencias y la entereza del mundo, te adaptas y ya está”.

No esconde su tristeza por la situación del club, “eso sí me da mucha pena como xerecista, cuando entrenamos el sábado en un campo Indoor pequeño y veo cerca Chapín, me da un poco de tristeza, pero las cosas han venido así y hay que aceptarlo, hay que sobreponerse a todo esto”.

La afición espera la reacción definitiva de un equipo que está mostrándose demasiado irregular desde que llegó, pero el entrenador recuerda que “esta liga es muy larga, quedan muchas jornadas, cuando mejoremos con algún fichaje, el equipo irá mejor, porque tiene margen de mejora. Con lo que hay mejoramos seguro, pero si además podemos reforzar en otras zonas pues será mucho mejor”.

Preguntado por la situación que vive el fútbol en Jerez, mantiene que “me lo han explicado, pero aún no me entero, escucho muchas cosas de un lado y de otro, pero no lo entiendo. Cuando llegué aquí todo el mundo era xerecista y ahora están divididos, yo vengo de fuera y lo único que puedo decir es que me da mucha pena”.