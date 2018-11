Si dependiese de la Comunidad, "Madrid Central sería una realidad en 10 años"

En mitad de la guerra abierta entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital por Madrid Central, ahora el vicepresidente del Gobierno madrileño, Pedro Rollán admite que con ellos, ese proyecto "podría ser una realidad, pero en 8 o 10 años”. Solo sería posible “cuando existan unas infraestructuras y unas alternativas que ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid no ofrece”, asegura.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido que pase lo que pase, e independientemente de la documentación que reciban, no se van a reunir más con el Ayuntamiento de la capital para analizar el impacto de Madrid Central. Tanto el Presidente madrileño, Ángel Garrido, como su número dos, Pedro Rollán han confirmado que definitivamente no van a formar parte de la Comisión Técnica sobre Madrid Central - que aceptó la Consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo-. Esa comisión bilateral no se convocará "porque no hay nada que estudiar", apunta Rollán. Ni siquiera los 8 estudios que el Ayuntamiento de Madrid ha subido a su web, documentos que para la Comunidad de Madrid son un simple “manual” sobre cómo acceder a Madrid Central, es una guía “patética” a juicio del Consejero de Presidencia, Pedro Rollán.

"No nos vamos a dejar tomar el pelo. Nosotros no vamos a hacer ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid. Si no tienen los estudios lo que tienen hacer es decirlo, explicárselo a los ciudadanos y paralizar el proyecto", ha sostenido el presidente regional, Ángel Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación, en la Real Casa de Correos.

El vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, se ha reunido esta misma mañana con la Plataforma Afectados por Madrid Central, en la sede de su Consejería. "No se trata de un asunto menor, sino de un asunto crucial. Reiteramos la inmediata paralización al equipo de Manuela Carmena del proyecto por la improvisación y por lo chapuceros que están siendo", ha comenzado su intervención.

En este sentido, ha criticado que este mismo lunes se haya conocido, mediante una información del diario 'El Mundo', que el Consistorio se ha basado en un informe del Consorcio Regional de Transportes del año 2004 para diseñar el refuerzo del proyecto. "¡Anda que no ha cambiado la movilidad hasta la presente fecha!", ha trasladado Rollán.

El también consejero de Presidencia ha ironizado con que el Ejecutivo autonómico esperaba que la documentación del proyecto en papel se las trasladase, como mínimo, "un señor del Ayuntamiento con un palé y un metro cúbico de informes".

Para el vicepresidente, el Ayuntamiento está adoptando "una serie de medidas unilaterales que solo podrán beneficiar a unos pocos". En este punto, ha hecho hincapié en que en el distrito Centro, en el que se pondrá en marcha Madrid Central, Ahora Madrid recibió el 48 por ciento del apoyo. "Está tomando medidas muy drásticas solo pensado en sus electores", ha subrayado.

A su parecer, se están poniendo peligro cuestiones tan importantes como "el suministro, el abastecimiento, la vida del barrio". "No hay nada más triste y más penoso que un barrio sin comercios, sin escaparates iluminados, sin actividad... Este puede ser sin lugar a dudas el mayor proyecto de gentrificación de la historia de Europa", ha remarcado. Una situación de la que el Gobierno regional no quiere ser "ni cómplice, ni espectadores".

Por su parte, uno de los portavoces de la Plataforma y también presidente de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor, José Antonio Aparicio, ha trasmitido su "preocupación" por el proyecto. "Intentamos que sea adecuado, acorde al consenso y no una mera imposición", ha desgranado.

Y es que, entienden que Madrid Central se ha llevado a cabo "de manera improvisada". A su juicio, en línea con lo expresado por la Comunidad, una medida que restringe la movilidad en un ámbito de 450 hectáreas se debe abordar con los estudios pertinentes y los dispositivos tecnológicos que deberían facilitar el acceso de cualquier ciudadano a la capital deberían estar disponibles desde el primer día de su implantación.

Asimismo, ha avanzado que la semana que viene realizan una asamblea informativa entre los asociaciones para intercambiar los puntos de vista y a partir de ahí establecer un calendario de comunicación a la sociedad. También ha avanzado que se reunirán con el Defensor del Pueblo.