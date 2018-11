Sabanés acusa al PP de utilizar al Consorcio para bloquear Madrid Central

Nuevo capítulo en la guerra entre administraciones por Madrid Central, la zona de Bajas Emisiones y prioridad residencial que entra en vigor el 30 de noviembre. El Gobierno regional asegura que no va a celebrar la comisión técnica que acordaron porque "no tiene razón de ser". Dice que "no hay nada que estudiar" y que no hay estudios que justifiquen el proyecto.

Para el Ayuntamiento esto es un nuevo intento de la Comunidad de Madrid de boicotear un proyecto sobre el que no tienen competencia y que cuenta, además, con el respaldo de la Unión Europea. "Es absolutamente lamentable que la Comunidad se dedique a obstruir el proyecto", asegura a la SER la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. "Primero no tenían información y ahora la información no les gusta".

La Comunidad y el Ayuntamiento acordaron hace un par de semanas celebrar una comisión técnica en el Consorcio Regional de Transportes en la que analizar la documentación que justifica Madrid Central. Ahora parece, según las declaraciones del presidente Ángel Garrido, que nunca va a celebrarse. El Ayuntamiento cree que, con esto, el Partido Popular está utilizando al Consorcio, que es un órgano en el que participan ambas administraciones, para sus propios intereses. "Yo les quiero recordar que el Consorcio no está a las órdenes de la Comunidad, sino del transporte público de toda la región, incluida la ciudad de Madrid".

"El Consorcio, siguiendo las directrices de la Comunidad, está incumplimiendo gravemente sus obligaciones", asegura Sabanés, "está jugando con el interés de todos los madrileños en el transporte público, por seguir las instrucciones del Partido Popular. Esto no ha ocurrido nunca. Es una falta de responsabilidad total que nosotros exigiremos tanto a la presidenta (la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo), como al gerente, que tiene la obligación de ser objetivo y velar por el interés del transporte público".

Toda la documentación necesaria

La documentación que tenían previsto analizar en esa comisión y que la Comunidad asegura no tener es pública. Se puede acceder en la web del Ayuntamiento y, según el consistorio, "es absolutamente suficiente". "Tienen toda la documentación necesaria, los suficientes informes técnicos para la aprobación de un expediente que es competencia municipal".

El Ayuntamiento acusa a la Comunidad de invadir la autonomía local. "El consistorio es el competente y quien tiene la responsabilidad, la Comunidad está intentando obstruirlo en un ejercicio de injerencia. No tienen nada que decir sobre ese expediente".

Sí les piden, en cambio, que den explicaciones sobre los problemas que está experimentando el Metro de Madrid. Insisten en que no creen que estén preparados para asumir los refuerzos ante las Navidades. "No son quienes para tutelar al Ayuntamiento, tienen que dar respuesta a su responsabilidad, que es el Metro. Tienen que explicar qué está pasando, por qué no puede asumir el servicio con normalidad".

Madrid Central entrará en vigor, a pesar de todo, el 30 de noviembre

A pesar de las amenazas de la Comunidad de Madrid que insiste en llevar el proyecto a los tribunales si no se paraliza, Madrid Central empezará a funcionar, tal y como está previsto, en período de pruebas, el 30 de noviembre.

"Siguen con esa estrategia en contra de la salud de los madrileños", dice Sabanés, "nosotros seguiremos trabajando, seguiremos con las actuaciones que hemos aprobado, que tienen legitimidad, profundidad, rigor y urgencia porque existe un requerimiento de la Unión Europea".