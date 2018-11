Los trabajadores de Amazon amenazan con ir a la huelga para el 'Black Friday'

Los trabajadores de Amazon amenazan con ir a huelga en la planta de San Fernando de Henares durante el Black Friday (23 y 24 de noviembre), el puente de la Constitución (7, 8 y 9 de diciembre), del 15 al 30 de diciembre y el 3 de enero durante la campaña de Navidad y Reyes.

La convocatoria aun no es oficial y las fechas no están pactadas, aunque desde CCOO no descartan que se celebren movilizaciones durante esos días. Moisés Fernández, representante de la CGT, afirma que van a esperar hasta el último momento. "Esperaremos para ver si la empresa quiere negociar o llegar a un acuerdo para evitar la huelga, pero las movilizaciones ya están calendarizadas. Lo único que falta es legalizarla", explica.

Los motivos de la convocatoria son claros: la implantación del Convenio de Logística de Madrid. "El 1 de abril de 2018 la empresa decidió implantar el convenio sectorial. Decidió dar por finalizado el convenio negociado entre la parte social y empresarial. En las nuevas condiciones hay claros recortes en salud, en derechos de salario y conciliación. Ante este claro recorte de la empresa y esta implantación sin pactos, la respuesta es la movilización y la huelga", explica Douglas Harper, de CCOO de la empresa.

Los asistentes a la Asamblea General de Trabajadores celebrada el 23 de octubre aceptaron esta propuesta de huelga y movilizaciones conjunta de CCOO y CGT. Un plan que aún está pendiente de la respuesta de CSIT y UGT.