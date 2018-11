PP y C's piden que Armengol informe públicamente de la negociación del REB

La oposición exige que Armengol convoque la ponencia para informar a los grupos parlamentarios sobre el estado de las negociaciones del nuevo Régimen Especial de Balears. PP y Ciudadanos recuerdan que desde su creación hace ya dos años no se ha reunido ni una sola vez.

La diputada de Ciudadanos, Olga Ballester, exige que la presidenta del Govern "actúe con lealtad" y convoque la ponencia sobre el REB para conocer si será durante este mes de noviembre se cerrará el REB.

En el PSIB, el diputado Juli Dalmau, admite que las negociaciones "no son sencillas" y cree que "para conseguir un mejor acuerdo no tiene que haber filtraciones". Deja claro que todavía solo estamos a principios de noviembre y considera que "no se tienen que poner dudas sobre las negociaciones".

En Més per Mallorca, Josep Ferrà, muestra su "total confianza a las negociaciones" de Armengol pero a la vez mantiene su "total exigencia para conseguir fondo de insularidad, bonificaciones fiscales y ayudas para el transporte".

En El Pi, Jaume Font, recuerda que "llevamos ya 30 años que ni PP y PSOE han podido dar respuesta a un Régimen Especial de las Islas".

En el PP, el concejal en Palma Javier Bonet, se mantiene en la misma línea que Ciudadanos y pide que se convoque la ponencia sobre el REB y critica además el posicionamiento de Més y de El Pi.

Por último, Alberto Jarabo, de Podem, entiende que "las negociaciones están siendo durísimas tanto con el Gobierno del Rajoy como de Sánchez", pero sostiene que a final de noviembre la propuesta del nuevo REB debería estar cerrada.