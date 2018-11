Feliz cumpleaños, querida doña Sofía

FIN DE SEMANA EN BERLÍN. La capital alemana bien vale una visita, aunque sólo sea para ver algunos de sus espléndidos museos.

Sobre el terreno aún se aprecia lo que fue el Berlín Este, con edificios funcionales, carentes de una mínima estética, auténticos reductos de una pobreza que los del telón de acero se encargaron de disimular de la mejor manera posible exhibiendo músculo en forma de armamento.

Pero lo que más me llamó la atención fue la Catedral de Berlín. La sede de la doctrina reformista que predicaron Calvino y Lutero, entre otros. Atacaron duramente la bajeza moral del catolicismo, su amor por el dinero y la licenciosa vida de sus representantes, papas incluidos, que no dudaron en rodearse de amantes y barraganas.

Sin embargo, quienes predicaban la austeridad y la mesura, es decir, los protestantes, a la vista de su imponente monumento eclesiástico más representativo, también fueron muy aficionados a rodearse de oro, a revestir con el precioso metal sus candelabros, sus santos y sus columnas. Es obvio que Satanás está en todas partes, y hace caer en la tentación también a los más duros. Conviene, pues, predicar con el ejemplo.

PROBLEMAS CON LA LENGUA INGLESA. Otro dato que pone a los pies de los caballos a la Región de Murcia, que, según hemos podido saber de manera oficial, está a la cola en España en el dominio del inglés. Aquel chiste que circulaba de boca en boca hace algunos años, en el que se decía: “¿Usted domina el inglés? Hombre, si es bajito y se deja…”, se ha convertido en una verdad macabra y de mal gusto.

Quince años estudiando inglés en las escuelas y en los institutos para que luego no sepamos preguntar ni responder a una situación real en un aeropuerto o en medio de la calle.

¿Y qué dice a todo ello nuestra inefable consejera Cachá? ¿O volverá a exhibir su característica sonrisa de oreja a oreja como cuando supimos que también nos llevamos la palma en fracaso escolar?

Las elecciones, querida y divertida consejera, están a la vuelta de la esquina y ya lo advertía el clásico: no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague…

FELIZ CUMPLEAÑOS. La reina emérita doña Sofía cumplió el pasado viernes ochenta flamantes y lúcidos años. Durante gran parte de su vida ha tenido que soportar estoicamente, con la paciencia del santo Job, a un rey infiel y caprichoso. Doña Sofía merece la atención y el cariño de cualquier ciudadano, incluso de los más convencidos republicanos.

Ha sido, y lo sigue siendo, una mujer culta, discreta, generosa, solidaria y cercana, que ha ayudado con su ejemplo a que la monarquía se mantuviera a flote en los momentos más delicados de su historia reciente.

Chapó por la reina emérita, que está a años luz de esa reina titular que, con sus aspavientos y su mal genio, no termina de convencer a los españoles.

Decía nuestro olvidado Jaime Balmes que voluntad firme no es lo mismo que voluntad enérgica.

Pepe Belmonte