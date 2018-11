Gálvez: "Tuve a Usmanov, pero dudó. Es mi culpa por fiarme de Perea y Garrigues"

Víctor Gálvez se despidió de la afición del Real Murcia en una entrevista concedida a la Cadena SER. Se marcha con un perfil bajo, sabedor de sus errores, "la culpa fue mía, me fie de las promesas de Perea y de Garrigues, que me aconsejaron que dijese lo del millón de euros. No tenía ese dinero. Sólo conté con un inversor, Alisher Usmanov, pero vio la situación y dudó...". El oriolano reconoce a la Cadena SER que no pondrá trabajas a la Plataforma y que no vetará a nadie: "Tornel será el presidente, Higinio el secretario y no tengo nada contra Torregrosa, Settels ni Enrique López". Gálvez desea lo mejor al murcianismo y afirma que "devuelvo el club a los murcianos 20 años después. Ya está bien de Raúl Moro o de Mauricio". Respecto a Fútbol Puro Consulting explicó que "Fútbol Puro Consulting era una empresa pantalla para que no se quedara el dinero Hacienda, pero todo lo que entró se usó para pagos del club".

Víctor Gálvez, en una imagen de archivo (Foto: Real Murcia)