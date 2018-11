Ballesta: "El centro de Murcia se ampliará hasta la estación intermodal del Carmen"

El centro de Murcia se ampliará hasta la estación intermodal del Carmen. Es una de las estrategias planteadas por el alcalde José Ballesta en el Debate del Estado del Municipio, en el que ha anunciado que 2019 será el año de 'lo tangible'.

El alcalde José Ballesta ha defendido los que serán los ejes de su mandato en los meses que quedan de legislatura, entre los que están la ampliación del centro de la ciudad hasta la estación del Carmen, gracias a los proyectos del soterramiento del tren y Murcia Río, que permitirán eliminar, ha dicho, las dos barreras naturales de la zona sur.

Esto, añade, dará lugar a una expansión del centro de la ciudad hacia esa zona, en la que se creará una gran avenida con áreas verdes y peatonales gracias a los 200.000 nuevos metros cuadrados de terreno que se ganarán al desaparecer las vías.

El alcalde de Murcia ha anunciado este proyecto, denominado "Conexión sur", como una de las principales novedades que impulsará en la ciudad de cara al final de la legislatura.

Otras de las estrategias, ha dicho Ballesta, pasa por poner en valor el patrimonio del municipio, y para ello, junto con la recuperación del yacimiento de San Esteban y las murallas de la ciudad se potenciarán las fortalezas del Rey Lobo.

Y es que, dentro del modelo territorial de la ciudad, Ballesta ha destacado la recuperación de la Murcia Medieval, que tiene como proyecto central la puesta en valor del complejo que ha denominado "Las fortalezas del rey Lobo", que incluye cuatro fortalezas de referencia: el Castillo de Monteagudo, el Castillejo, la fortaleza de Larache y el Castillo de Cabezo de Torres (de titularidad privada).

Ballesta también ha defendido la regeneración de los barrios con el proyecto ADN, la movilidad, con los carriles bici o la recuperación en 2019 de todas las líneas de transporte.

La oposición le ha echado en cara a Ballesta que el municipio no avanza, que un tercio de la población del municipio está en riesgo de pobreza, que no hay plan de vivienda municipal o que no se ha creado ni una de las 4.000 plazas prometidas en educación infantil en guarderías.

Desde el PSOE, Susana Hernández, lamenta que todo está igual que hace un año, salvo en la bancada popular, en refencia a la salida de Roque Ortiz.

Mario Gómez, de Ciudadanos, le dice a Ballesta que siguen anclados en el pasado y los anuncios de Ballesta deberían estar hechos.

Alicia Morales, de Ahora Murcia, dice que todo lo prometido sólo ven la peatonalización de Alfonso X y dice que el municipio no se construye a base de luces y autobombo.

Nacho Tornel, de Cambiemos Murcia, critica que hay mociones que no se cumplen y numerosas comisiones que están estancadas.

El concejal no adscrito, Francisco Trigueros, ha mostrado su "decepción" por los escasos logros de un alcalde que ha suscrito muchos compromisos pero "pocos hechos"

Rebeca Pérez, del PP, destaca que se avanza con paso firme y pide la colaboración de todos los grupos.

El alcalde Ballesta, en la contrarréplica ha defendido su gestión, ha señalado que 2019 será el año de lo tangible, y ha dicho que es inaceptable que haya quien se considere la encarnación de la sensibilidad social y la máxima autoridad en la denuncia de la injusticia social.

También ha dicho que será el año en que sean una realidad los más de 500 compromisos que le hicieron a la ciudadanía.