José María Almela, nuevo presidente del Real Murcia

José María Almela, Director Médico del Hospital Vega Lorenzo Guirao de Cieza, es el nuevo presidente del Real Murcia. Liderará al grupo de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia que copará el nuevo Consejo de Administración y en el que le acompañarán Stefan Settels, Enrique López, Gabriel Torregrosa y finalmente Higinio Pérez compartirá las funciones de consejero y secretario, papel clave ya que éste será responsable de los movimientos institucionales que se lleven a cabo.

Stefan Settels.

Francisco Tornel finalmente trabajará desde fuera del Consejo, "me voy a dedicar al aumento de capital social y a recaudar el dinero de las empresas. Van a poner dinero empresarios que me acompañan porque estoy al 100% con la Plataforma y vamos a dar credibilidad y seguridad jurídica al asunto. Lo importante es sacar adelante la ampliación de capital y obtener capacidad económica". Fue él quien avanzó la lista de elegidos, aunque no el nombre del presidente, que se conoció de forma oficiosa minutos más tarde. Según Tornel, la intención del nuevo Consejo es la de trabajar "cumpliendo con la legalidad y lo que diga el TAS se llevará a cabo", lo que podría implicar que Mauricio García De la Vega sea inscrito en el Libro de Socios. Víctor Gálvez se marcha del club sin imposiciones al Consejo. Respecto a su gestión, Tornel indicó que "se abrirá un período para revisar cuentas, aún no pudimos entrar en detalles. Hay que mostrar solidaridad entre todos los murcianos para sacar esto adelante. Y convocar una Junta General lo antes posible para armar un nuevo Consejo tras la ampliación de capital".