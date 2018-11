Condenada una palentina por maltrato, injurias y amenazas a su ex pareja

Dos sentencias, una en Palencia y otra en Burgos, condenan a una palentina a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de maltrato en el ámbio de violencia doméstica, otro leve de injurias y un tercero leve de amenazas en la persona de su ex pareja, un hombre que, en su momento, también fue condenado con orden de alejamiento incluida. De hecho, cuando acuden a consultas médicas con la hija de ambos, él tiene que ir acompañado de un Policía Nacional.

Ahora se producen sendas sentencias condenatorias contra la mujer al dar los tribunales por probado que en 2017 en el Hospital Río Carrión la mujer insultó a su ex marido. Fue incluso sancionada por la subdelegación del Gobierno por insultar a la Policía Nacional que estaba allí presente. La sentencia de Burgos es firme al igual que la de Palencia al no prosperar el recurso que presentó la mujer. Lo llamativo está en que no suele ser habitual que se condene a una mujer a injurias, maltrato y amenazas en el ámbito doméstico. El abogado Luciano Amor ejerció la acusación particular en ambos casos.