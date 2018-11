El Parlamento mantiene su posición ante el Gobierno central sobre el destino de los 113 millones

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que la Cámara muestra su voluntad de "mantener su posición ante el Gobierno central en cuanto al destino de los 113 millones de euros para las inversiones aprobadas por la Cámara", presentada por EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra.

En el primer punto, el Parlamento muestra su "voluntad de mantener su posición ante el Gobierno central en cuanto al destino de los 113 millones de euros obtenidos del superávit alcanzado en 2017 a las inversiones aprobadas por la Cámara".

Y en el segundo, insiste en "la derogación del artículo 135 de la Constitución y de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que anulan la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y elevan a rango legal la priorización del pago de la deuda pública por encima de los intereses de la mayoría social".

Han votado a favor de la declaración institucional Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda Ezkerra, mientras que el PPN ha votado en contra. UPN ha votado a favor del punto primero y en contra del punto segundo y el PSN ha votado a favor del punto segundo y se ha abstenido en el punto primero.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha tildado de "florero" esta declaración, que "no vale para nada". Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que "Nosotros vamos a seguir defendiendo los 113 millones", ha aseverado.

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha indicado que quieren conocer más información sobre este asunto y ha pedido que "se respete íntegramente el dinero que se ha reconocido a los ayuntamientos".

Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai ha defendido que se lleven a cabo los 113 millones y ha opinado que el Gobierno foral "tiene que exigir cumplir con este plan".

La socialista María Chivite ha señalado que "la ley que se aprobó en el Parlamento no era necesaria" y que "el acuerdo es entre administraciones". "Se ha llegado a una cifra y lo que hay que definir es a qué proyectos se destina el dinero", ha dicho para señalar que "técnicamente el acuerdo está cerrado, con 40 millones para este año y 35 para el año que viene".

Por parte del PPN, Ana Beltrán ha comentado que "si los 113 millones no son aprobados, no habrá excusa ya para no devolver a las madres el dinero retenido por las prestaciones por maternidad".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha hecho "un llamamiento al Gobierno central a que se ejecuten" los 113 millones.