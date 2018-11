Nuevo parón en el juicio contra Sito Miñanco

La jornada de hoy no ha dejado muchas certezas porque una perito tasadora ha sembrado de dudas su declaración. Decía no recordar muchas tasaciones, no saber si ella había firmado diferentes documentos, ya que, por ejemplo, reconocía no entrar en los inmuebles que tasaba. Ha habido un receso en el proceso para que buscara un informe determinado que finalmente no encontró. El abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, no daba crédito.

La Fiscalía lo que denuncia es que el valor real de muchas propiedades relacionadas con la inmobiliaria San Saturnino era mayor que el que aparecía en los libros de contabilidad, algo que las defensas niegan tajantemente.

Después de esta declaración, se produjo un problema técnico por el cual no se podían mostrar determinados documentos por videoconferencia, con lo que la vista quedó suspendida hasta el próximo lunes 12 de noviembre a las 10:15.

Precisamente las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga para el próximo lunes 19 de noviembre por, entre otras cosas, falta de medios.

Una convocatoria que Gonzalo Boye, abogado de Sito Miñanco, entiende y apoya porque según él, hoy se demostró que el Ministerio de Justicia no dota de los medios suficientes a las diferentes instituciones.

Los jueces y fiscales también piden mejoras laborales y salariales.