Héctor Moreno: "No hay que obsesionarse con no ganar en Anoeta, pero sí mejorar"

Héctor Moreno ha recuperado su sisitio en la defensa de la Real Sociedad. Forma con Diego Llorente un eje defensivo con mucha solidez. Pero eso no ha servido para que los donostiarras de el paso al frente que necesitan para luchar definitivamente por Europa. El internacional mexicano se sincera y explica qué les está pasando.

¿Siente de verdad que han dado un paso adelante contra el Sevilla?

Sí, porque primero es portería a cero y después completar la asignatura pendiente de ganar en casa. Sí creo que el equipo ha dado un paso al frente, pequeño eso sí, al ser más protagonistas y evolucionar con la pelota, tener más personalidad para jugar y tener la pelota. Pero trabajando como lo hacemos día a día ese pasito llegará, porque tiene lo más importante, que es que el equipo cree en lo que está haciendo. Y eso se reflejará.

-Pero son ya tres partidos seguidos en Liga sin ver portería...

Es verdad. Pero no nos falta gol porque los delanteros no meten, o no nos meten goles porque los defensas estamos mal. Es un trabajo de equipo, mientras mejor estemos y saquemos la jugada desde atrás, los compañeros de arriba tendrán más posibilidades. Encontra ese balance es importante para lograr victorias. Pero contra el Sevilla hicimos un partido, y es un rival de Europa y muy bien trabajado.

-Es que para ganar en casa da la sensación de que hay que hacer más...

Totalmente. Es un resultado que se nos está negando, que no tiene que convertirse en una obsesión, pero que sí tenemos que mejorar. Porque fuera de casa estamos siendo eifcaces y logrando los puntos, pero hay que sumar los puntos para poder pelear con los equipos de arriba. Este equipo tiene la capacidad para ello, se dio un paso al frente con el balón, y tenemos que seguir por esa línea.

-¿Notan la ansiedad de no poder ganar todsvia en el nuevo Anoeta?

Sí, nos falta el último pase, la última decisión, si hay que tirar o centrar. Poco a poco la gente de arriba lo mejorará, y habrá momentpos en los que el equipo estará equilibrado, porque lo estamos trabajando. Esperemos que llegue lo más pronto posible. Ahora nos toca ir al Ciudad de Valencia y hay que ganar para coger confianza, porque de eso también va esto.

-¿Cómo está el equiipo de estado de ánimo tras los últimos resultados?

Estamos ahi, compitiendo, luchando. Este equipo tiene esa característica, que siempre pelea hasta el final, porque notamos el alineot de la afición siempre y se merece ya ese primer triunfo como local. Creemos en lo que hacemos y ya estamos con ganas de lograr ese triunfo en Anoeta.

-¿Les llegan las dudas que hay en el entorno por los últimos resultados?

Lo que yo veo es que el equipo está convencido de lo que hace, y cuando pasa eso, tarde o temprano, el resultado llegará. Porque cada día todo lo que se trabaja hay avances. Ha sido un tiempo de muchos cambios, pero el equipo se va adaptando cada vez mejor. La filosofía es diferente, pero estamos más cómodos cada vez, y dependemos mucho del nivel de los jugadores que estaban tocados y van entrando poco a poco al equipo.

-¿Tuvo la oportunidad de saludar a Sangalli en Anoeta? Menudo susto les dio la semana pasada.

Sí, sí. Tuve la suerte de saludarle antes del partido. Me dio mucho gusto verlo qwue está bien, entero y fuerte, y contento de tener una recuperación buena, y ojalá pronto esté bien para jugar porque nos estaba dando muchas cosas hasta ahora.

-¿Cómo fue ese momento en el que se encuentran en Anoeta con Sangalli?

Fue completamente sorpresa. No lo esperábamos. Al entrar del calentamiento, nos esperaba para darnos la mano y un abrazo. No sabíamos que tan pronto podía esta con nosotros. Y fue una alegría. Ojalá este pronto con nosotros, porque le dara muchas alegrías a este club, estoy convencido.