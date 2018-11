El IDK se rinde a Vivi: "Dará mucho que hablar"

Ha nacido una estrella en el IDK Gipuzkoa. Se llama Vivi Pierre-Louise, la MVP de la jornada en Liga Femenina, ante la que se rinden todas sus compañeras y la entrenadora del club donostiarra. Acaba de llegar a Donostia, es la única fichaje de esta temporada, y aunque le costó adaptarse al principio, ya se ha enchufado y ha dado muestras de lo que puede ser capaz de hacer. Cáceres fue testigo de ello en el último partido del IDK, porque ante el Nissan Al-Qázeres Extremadura terminó con 30 puntos (13/19 en tiros de dos y 4/5 en tiros libres), 11 rebotes, 2 asistencias, 3 faltas recibidas y un tapón decisivo en el último minuto, lo que le sirvió para sumar 35 puntos de valoración en 29 minutos. O lo que es lo mismo, la PVP de la jornada 5 de la Liga Día.

"Creo que en el inicio de liga la situación era que Lyndra y Toch estaban on fire, pero así era difícil tener continuidad, y entonces aparecen otras jugadoras como Vivi, que venía de hacer un buen partido contra el Valencia, es una rookie que cada vez conoce mejor la Liga y sabemos todo lo que puede ofrecer. Por la posición en la que juega dependerá de los equipos a los que te enfrentes. Se mueve bien en la pntura y sabe buscar sus situaciones, y hemos trabajado mucho en dos meses dónde puede hacer más daño, lo ha absorvido muy bien y lo está demostrando. Pero ella puede hacer buenos partidos para sus compañeros, porque nos faltaba alguien que nos cerrara ahí el campo", dice su entrenadora Azu Muguruza.

Sus compañeras también están encantadas con Vivi, como explica Lara González, que habla mucho con la estadounidense de los secretos que puede haber en la Liga Día para ella, que es nueva en la competición. "Siempre me preguntaba qué le pasaba porque le veía entrenar y lo hacía genial, y luego en los partidos no lo reflejaba. Empezó tímida porque vienes de nueva y no conoces a la gente, pero estos últimos partidos ha estado tremenda y creo que va a dar mucho que hablar. Es una rookie, debe adaptarse a la liga, le ha costado un poco, pero cada día va a mejor, y se ve que ya saca su genio y sus mejores armas, y nosotros encantadas de tenerla en el equipo", señala.