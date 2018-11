Podemos respalda al comité electoral tras su decisión de inhabilitar a Rosana Alonso

Parece más una huida hacia adelante que un intento de revocar la decisión del comité electoral cántabro y poder presentarse a las primarias. El futuro de Rosana Alonso en Podemos, al menos a corto/medio plazo, tiene los días contados tras la resolución de ese comité, que este pasado fin de semana decidía inhabilitar definitivamente a la secretaria general, al secretario de organización, David González, y a la responsable de movimientos feministas, Belén Millán, por haber ocultado, presuntamente, las denuncias contra José Ramón Blanco por supuesto acoso laboral.

Tanto la propia Rosana Alonso como su equipo intenta demostrar que el proceso seguido contra ella es un "pucherazo" con "intenciones políticas" y siempre contando con la complicidad de la dirección estatal. Duras acusaciones que ha vertido la también diputada en el Congreso contra la cúpula estatal, a la que pide explicaciones por haber sido acusada "sin pruebas" y sin ni siquiera "haber sido llamada a declarar" ante el comité de seguridad laboral del partido.

Sin embargo, según fuentes de la dirección de Podemos, consultadas por la Cadena SER, las maniobras de Alonso para anular el proceso contra ella y sus dos compañeros, van a surtir poco efecto. La explicación tiene que ver en las resoluciones de los comités electorales, que habitualmente se conforman para supervisar y garantizar los procesos internos que se produzcan en el seno de la formación.

Ese comité electoral es elegido democráticamente, en parte, por miembros del consejo ciudadano autonómico, a la que se añade una persona de carácter técnico enviada por la secretaría de organización estatal para lograr esas garantías en el procedimiento. Comité cuyas resoluciones, señalan las mismas fuentes, son incuestionables para la dirección nacional y nunca discutidas por la misma. Al igual que los informes del Comité de Salud Laboral. Y el caso de Cantabria no va a ser menos. La cúpula en Madrid respetará la decisión que ha adoptado el comité electoral.

A los tribunales

Por lo pronto, ha reiterado la necesidad -como ya hicieron este domingo a través de un comunicado sus afines, presentes en la comparecencia ante los medios- de "utilizar todos los medios a nuestro alcance", tanto orgánicos como judiciales, para "esclarecer lo que está pasando en Cantabria" y que, a su juicio, resulta una "falta de respeto" a los votantes y, sobre todo, a la voluntad de los inscritos.

Y es que, como ha agregado, se pretende en base a "documentos carentes de sentido que nunca llegan a nuestras manos pero sí a los medios, pasar por encima de la voluntad de la asamblea ciudadana", "impidiendo la garantía de un proceso democrático como merece nuestra gente".

Así las cosas, y además de estar a la espera de las resolución de Garantías a sus peticiones de amparo, reclamaciones y recursos interpuestos, Rosana Alonso y sus dos consejeros -y miembros de su candidatura- han adoptado otras medidas legales. Ya han presentado una denuncia por relevación de documentación confidencial, en la que se basa precisamente su acusación.

Además, no descartan dar otros pasos de carácter penal, lo que dependerá de si les permiten o no presentarse finalmente a las primarias.

Carga contra Echenique

La máxima dirigente regional -la cuarta en apenas tres años- ha apuntado además a la dirección nacional, por "colaboración activa" o "silencio cómplice". Así, de un lado, ha indicado que se ha hablado con el secretario de Organización, Pablo Echenique, que le ha contestado con "excusas" y, según ha agregado, lejos de ofrecerle una "solución" a esta situación, le está "dando largas".

La diputada de Podemos por Cantabria también ha trasladado el asunto al secretario general a nivel estatal, Pablo Iglesias, que le ha pedido un "informe detallado" de los hechos -que ya le ha remitido- y que le mantenga "al corriente" de lo que vaya sucediendo.

Así las cosas, Rosana Alonso se ha quejado de que no está recibiendo "apoyo" de "nadie" de la dirección nacional de Podemos. Y tras evidenciar que los acontecimientos se están produciendo a un ritmo "tan vertiginoso" y de manera "sorprendente" además, no excluye incluso -y según ha contestado a preguntas de los periodistas- replantearse su continuidad en el Congreso de los Diputados. "Yo no excluyo nada en mi vida", ha sentenciado sobre la posibilidad de dejar la Cámara Baja.