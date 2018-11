El PSOE exige a la Junta un Programa territorial de fomento Industrial para Segovia

El secretario provincial del Área de Desarrollo Económico, Industria, Emprendedores y Empleo, explica que los socialistas exigen al PP de la Junta de Castilla y León y de la Diputación que firmen un convenio de colaboración para desarrollar un Plan de Reconversión y Desarrollo Industrial para Segovia que permita reactivar la industria y contribuir de esta forma a dar respuesta al grave problema de despoblación y éxodo juvenil que sufre en estos momentos la provincia de Segovia.

Javier Lucía, señaló que la economía segoviana tiene un gran predominio del sector servicios, cerca del 60% del total. Siendo además el peso del sector primario cerca de un 10,5 %, mayor que la media española. Por el contrario, la aportación del sector industrial, sigue situándose por debajo, llegando apenas al 10% del total. La Renta per cápita de la provincia se sitúa por debajo de las medias autonómica y nacional. Un dato que no habla bien del reparto de la riqueza en nuestra provincia.

El también alcalde de Valverde del Majano, explica que para los socialistas el éxodo, principalmente juvenil, y la despoblación en general, suponen una situación dramática que requiere políticas decididas por parte de todas las Administraciones y Organizaciones competentes que traten de corregirla. No es posible vivir donde no hay empleo, y no hay empleo donde no hay desarrollo económico, inversión y centros de trabajo asociados.

“Debemos trabajar por el asentamiento de empresas que generen riqueza, creen empleo y fijen población. Necesitamos instrumentos y estímulos para que pequeñas y medianas empresas se asienten en la provincia, lo que es la mejor garantía para la creación de empleo y dar respuesta a los problemas de despoblación que tiene Segovia”, argumentó.

Explicó que el sector industrial de Segovia participa de los mismos problemas estructurales que en el resto de España: reducido tamaño de sus empresas, baja especialización y escasa orientación hacia el exterior, así como pérdida gradual de competitividad, lo que ha generado un importante déficit comercial. Segovia es la segunda provincia menos industrializada de la Comunidad Autónoma.

Javier Lucía, explica que los socialistas reclaman a la Junta la puesta en marcha de un programa territorial de fomento industrial para la provincia de Segovia dentro Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León, que genere nuevas actividades productivas de alto componente tecnológico y permita reforzar la competitividad y fortaleza del precario sector industrial en Segovia

Es prioritario fortalecer las industrias de transformación de productos agropecuarios ya que es insostenible que el 80 por ciento de los productos agropecuarios de la provincia se transformen fuera de Segovia. La generación de riqueza y de empleos que podría generar una industria de transformación agroalimentaria fuerte en la provincia supondría un revulsivo en el empleo y la actividad económica. Es necesario fortalecer el tejido industrial, sobre todo en el medio rural, lo que ayudará a asentar población.

Asimismo, es urgente asegurar la cobertura de la banda ancha en unas condiciones suficientes para el desarrollo tecnológico, ejecutando de forma urgente la instalación y puesta en funcionamiento de la FTTH en los polígonos industriales en funcionamiento y una potencia eléctrica suficiente para el asentamiento de empresas.

En cuanto a suelo industrial, debe propiciarse suelo industrial asequible y bien dotado de infraestructuras, con nuevas fórmulas que ya se experimentan hace tiempo en otras Comunidades Autónomas (derecho de superficie, leasing…) pero, sobre todo, evitando la especulación urbanística y garantizando una oferta mínima en cada provincia, lo que ahora no ocurre. Asimismo, debe asumirse un compromiso de no favorecer la deslocalización de empresas con operaciones urbanísticas especulativas.

A tener en cuenta para el programa territorial de fomento industrial para la provincia de Segovia

a) La ciudad de Segovia debido a su creciente desarrollo Universitario, a su ubicación geográfica y sus buenas comunicaciones con Madrid y Valladolid, reúne las mejores condiciones para atraer inversión productiva en determinados sectores estratégicos, como puede ser el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ampliamente entendido. Por ello, solicitamos que se incluya de forma específica en el PDPI un Plan estratégico para la atracción de empresas, estudiando los sectores de mayor interés y definiendo acciones concretas para su desarrollo.

b) En el eje de la Autovía de Pinares y Cuéllar las materias primas existentes, y el creciente desarrollo de determinadas empresas agroalimentarias en las zonas de Carbonero el Mayor, Cuéllar y el Carracillo, suponen una gran oportunidad para incluirlo igualmente en los llamados ITIs, aprovechando al máximo su gran potencial, y fomentando el desarrollo de un clúster de empresas del sector y sus relaciones con la Universidad para el desarrollo de la I+D+i, de forma que las permita posicionarse de forma cada vez más competitiva a nivel nacional e internacional.

Es fundamental apostar porque se produzca la segunda y tercera transformación de los productos agrícolas en nuestra provincia, ya que genera actividad industrial y creación de empleo.

c) En la zona del Nordeste de la provincia el gobierno autonómico no puede ser ajeno a los crecientes problemas de desarrollo y despoblación de la zona nordeste de nuestra provincia. Un lugar con una posición geográfica que le ofrece las mejores condiciones como punto logístico de enlace entre Madrid y el Norte de España. Solicitamos por tanto a la Junta que estudie la viabilidad de localizar un punto logístico de dichas características en la zona.

d) En la zona de Santa María de Nieva con unas alarmantes cifras de despoblación, se necesita un plan específico de desarrollo, apoyado en los grandes núcleos de población, Nava de la Asunción y Coca, para asentar empresas que frenen el éxodo juvenil y la pérdida de población.

e) Para El Espinar y Villacastín igualmente, el PDPI debe recoger líneas de actuación concretas para aprovechar al máximo su cercanía y excelente comunicación con Madrid como lugares de localización de industrias productivas, ayudando a desarrollar en las mismas zonas industriales. No hayque olvidar tampoco, la gran oportunidad, también económica, que supone en el caso de El Espinar y el Real Sitio de San Ildefonso, pertenecer al ParqueNacional de Guadarrama y a la Reserva de la Biosfera.