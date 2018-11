El PP exige la reanudación inmediata de las obras del nuevo edificio judicial

Los parlamentarios populares de Segovia exigen al Gobierno, mediante una moción, la reanudación inmediata de las obras del nuevo edificio judicial de Segovia paralizado desde el mes de agosto.

En 2015 comenzaron las obras con un presupuesto total de 14,7 millones de euros con un plazo de ejecución de 55 meses. La empresa encargada de las obras entro en concurso de acreedores y el gobierno del PP firmo un convenio con otra empresa para realizar el 20 % de las obras. Y es esta última adjudicataria la que ahora está en preconcurso de acreedores. El partido Popular se pregunta cuál es en estos momentos el proceso con las empresas adjudicatarias.

El pasado mes de agosto tras denunciar el PP la paralización de las obras afirmaba Juan Ramón Represa senador por Segovia “la subdelegada Lirio Martín nos comunicó que estaban a la espera de la firma de un convenio con otra empresa que se hiciera cargo de las obras y que posponía a dar nuevas informaciones al mes de septiembre. Pues bien ha pasado agosto, septiembre, octubre y comienza noviembre y no tenemos noticias al respecto” concluía el senador.

Existen dos posibles soluciones un nuevo convenio con la primera empresa para terminar las obras, informes jurídicos de los que disponía el Ministerio en época del Gobierno Popular para llevar a cabo este procedimiento, o desvincularla del contrato y proceder a una nueva adjudicación lo que retrasaría el proyecto. Los populares han afirmado mostrarse vigilantes con este proceso de un proyecto vital para acabar con la dispersión de sedes judiciales en la capital.

Por otra parte el grupo de senadores populares presenta moción con una serie de medidas respecto a los presupuestos generales.

Según la senadora Paloma Sanz, acompañada por su compañero de escaño Juan Carlos Álvarez, piden reducir la presión fiscal sobre el trabajo, tanto en el IRPF como en las cotizaciones sociales para fomentar la creación de empleo. También piden la bajada de tipos y la simplificación de las deducciones en el impuesto sobre sociedades. No subir los impuestos al diésel, no subir los impuestos sobre transacciones financieras y la actividad de las tecnológicas. No subir impuestos a los autónomos, eliminar la tributación por donaciones y sucesiones y por último eliminar el impuesto sobre el patrimonio.

Los senadores populares califican estos presupuestos “de malos y lesivos para los ciudadanos, que producirán más gasto y más paro repartiendo la pobreza. Unas cuentas que vulneran la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que llegan a la cámara alta sin tener aprobado el techo de gasto” remarcaba la senadora segoviana. Por lo que van a utilizar su mayoría para vetar este presupuesto.