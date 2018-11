En el ICA "no hay una doble imposición" pero "hay que mejorarlo"

"El ICA [Impuesto de Contaminación de las Aguas] no es un impuesto perfecto y hay que mejorarlo, introduciendo progresividad en su tarifa y con exenciones para quien tenga dificultad para pagarlo". Son afirmaciones del catedrático en Derecho Tributario, Ismael Jiménez Compaired, en la comisión que en las Cortes analiza los cambios en el ICA.

Ha dejado claro que en Zaragoza no hay doble imposición y que los zaragozanos tienen que seguir pagando con la bonificación actual. Además, ha comparado con otros impuestos para explicar que el debate sobre el ICA se ha desmesurado. "A mí me parecen tan injustas como el IBI, el impuesto de plusvalías, la valoración inmobiliaria en el impuesto de transmisiones patrimoniales, con un impuesto sobre la renta que recae sobre las espaldas de los empleados o esperpentos como el impuesto de circulación", ha señalado. "Lo sonrojante no es el ICA, sino la polémica sobre el ICA y los 50.000 recursos planteados".

En este sentido, ha recordado que la justicia española ya indicó en los años 80 que la objeción fiscal es un derecho inexistente, en clara referencia a los que no han pagado el ICA, "que no ampararía ni al no declarante ni al no pagador, sobre el que recaería el peso de la ley". A este respecto, "en conversaciones con compañeros de Universidad acerca de las consecuencias del impago, los veo muy desinformados y, cuando llegue el momento de pagar el recargo de apremio y los intereses de demora y quizá tengan que pedir alguna responsabilidad".

Y sin citarlo, se ha referido a la posibilidad anunciada por alcalde de Zaragoza de llevar este impuesto a los tribunales de Bruselas. "No es que dude del Derecho, es que dudo de la acción, de qué instancia llevaría el peso de semejante acción", ha afirmado.

Municipios y Comarcas

En la misma comisión el portavoz de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias ha apelado de forma constante a la solidaridad con el territorio para que la ciudad de Zaragoza pague este impuesto.

Ha sido Miguel Dalmau, alcalde de Utebo, el que ha puesto voz a esta petición de solidaridad y afirmaba que "es rotundamente falso o no es cierto que unos ciudadanos van a pagar más que otros". Y añadía que "de este informe se deduce que vamos a pagar todos lo mismo con esa bonificación".

Para demostrarlo, ha utilizado los datos de un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, que recoge el ejemplo de una familia de 4 miembros que consume 400 litros de agua diarios. "Un ciudadano que no tiene bonificiación en cualquier parte del territorio pagaría 12,46 euros, mientras que la ciudad de Zaragoza, en el año 2017, con una bonificación, pagarían 4,99 euros más la tarifa - o la tasa - local que tenga la ciudad, y acabaría pagando 12,46 euros, es decir, exactamente lo mismo que cualquier ciudadano, viva en Zaragoza, en Almonacid de la Cuba o en Teruel".