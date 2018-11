Andoni López: "La clasificación se mira en mayo, ahora no"

Un lateral con un enorne futuro en el mundo del fútbol. Llegó cedido del Athletic y con muchas ganas de crecer en el equipo rojiblanco en su primera temporada en la categoría del plata. Andoni López se ha adaptado a las mil maravillas a la ciudad y a un Almería que está encantado con este joven futbolista que volverá a San Mamés formado para competir en Primera División.

Andoni López fue protagonista el domingo: primero en la hierba con su gol al Sporting y luego protagonista en la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde dejó claro que el vestuario del Almería tiene las cosas claras. Primero 50 puntos y luego ya se verá hasta dónde puede llegar este Almería de Fran que ha hecho que la afición rojiblanca vuelva a ilusionarse con su equipo.

Es un jugador muy exigente: "No jugué bien ni en Albacete ni en Granada, por lo que viví dos semanas complicadas. El partido se puso cuesta arriba con el gol del Sporting, pero supimos dar la cara en todo momento y jugar como sabemos hacerlo. Mi gol es anecdótico, aunque sí es cierto que estoy muy contento. Lo importante es que hemos logrado sumar los tres puntos, ya que fuera de casa no están saliendo las cosas como nos gustan. Sabemos que en nuestro campo somos muy fuertes, donde llevamos el ritmo del partido".

Este Almería de Fran tiene las cosa claras: "No sabemos jugar a dos cosas. Tenemos una manera de jugar y un estilo, y no nos importa estar por debajo o por delante en el marcador. Nos sentimos cómodos jugando a mucha intensidad".

El presidente entró al vestuario después del partido: "Él siempre está muy unido a nosotros y entra al vestuario, vayan las cosas bien o mal para animarnos y que seguimos fuertes. Nos dice que lo ve desde fuera le gusta y para nosotros es un orgullo que entre al vestuario para darnos la enhorabuena. Estamos todos muy contentos de tener un presidente así y le damos las gracias de la manera que sabemos".

Relata su gol: "Colocar la verdad que poco (risas). Lo primero que hice fue mirar si había algún compañero con opción de remate, pero al final golpeo y contento de que el balón fuera de dentro, otras veces va fuera. La mejor opción es mirar para ver a quién se la puedo poner porque centrando creo que hago más peligro (risas). Tenemos jugadores que entran muy bien al remate".

Un tipo sincero: "No ha sido mi mejor partido con el Almería, creo que el día del Reus estuve mejor e incluso en el partido ante Las Palmas. Me costó en la primera parte, estoy jugando más cómodo en casa y fuera estoy sufriendo demasiado, pero trabajo para mejorar".

Tiene las cosas claras: "¿El objetivo? el mismo mensaje de hace un mes, dos meses... vamos partido a partido porque el día que empecemos a pensar más lejos nos vamos a equivocar. No miro la clasificación, eso no nos ayuda. El equipo se centra solo en el siguiente partido y poner el ritmo que nos conviene. En Segunda hay muchos equipos con proyectos para jugar el play off, pero nosotros debemos pensar solo en el siguiente partido. En abril o mayo ya miraremos la clasificación para saber hasta dónde podemos llegar. En el vestuario todos tenemos los pies en el suelo; tenemos que crecer fuera de casa y en mayo miraremos el puesto en el que estamos".