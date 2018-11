Tonxu ofrece un concierto solidario en Ciudad Real

La ONG Ciudad Refugio de Ciudad Real ha puesto en marcha esta iniciativa en la que la llegada de refugiados desde el Mediterráneo se convierte en el leive motive. Con una jornada en la Sala Zahora Magestic que arranca a las 20.30 horas de este jueves 8 de noviembre. La recaudación de la entrada irá destinada en un 80% a la ONG Porem-Aid y un 20% para la Asociación Arena.

Durante el acto se podrá disfruta de una exposición multimedia sobre el trabajo que está llevando a cabo Proem-Aid y comenzará con una mesa redonda con la presencia de Lara Lussón, periodista especializada y portavoz de Proem-Aid, miembros de la Asociación Arena, representantes de la Plataforma Ciudad Refugio y de las entidades CEPAIM, Cruz Roja y MPDL de Ciudad Real.

'Gotas de Agua' pondrá el broche de oro con el concierto del cantautor bilbaino Tonxu quien en su paso por Hoy por Hoy llamaba la atención sobre la necesidad de mover conciencias. El precio de la entrada es de 12 euros y habrá fila 0 para empresas, personas y entidades que no asistan pero quieran colaborar.

Puedes escuchar la entrevista completa con Celia Naharro, miembro de Ciudad Refugio y el cantautor Tonxu aquí: