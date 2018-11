Samu mantiene vivo el sueño del Dépor

Tercera División 11ªJ

Guadalajara 1 La Solana 0

Samu, mantiene vivo al Guadalajara.

El delantero de 19 años, volvió a ser decisivo, logrando el gol de la victoria, el sexto de la temporada, un gol importantísimo porque mantiene al Deportivo vivo, a un punto de los puestos de playoffs.

Un gol que vuelve a dar confianza al equipo después de la derrota el miércoles ante el Calvo Sotelo y que esperemos le dé la regularidad que demostró en las primeras jornadas de liga, un gol que sale de las botas de Chilo, que lanzó una falta cometida sobre Adolf y que desde el punto de penalti Samu cabeceo a red, segundo tanto consecutivo del americano/nigeriano, tras ser castigado por la dirección deportiva por un acto de indisciplina. Un gol que acerca al equipo de Meléndez al objetivo de jugar el playoff, pero que obviamente no tapa ni mucho menos, el discreto juego que está ofreciendo la plantilla morada que sigue teniendo problemas para hacer llegar el balón al área contraria y en defensa genera poca confianza.

Aunque ayer mejoró bastante en comparación con el partido de Marchamalo o el del miércoles con el Calvo Sotelo.

Victoria, portería a cero, un gol, dos palos, algún penalti no pitado, otras ocasiones que no entraron, jugadores que ante las bajas tuvieron que jugar en posiciones que no son las suyas, Alonso central, Pantxi, lateral derecho, Hornero haciendo de Cacha.

Aun así, con esas carencias de las que muchos hablan y que son evidentes, los morados siguen estando más vivos que muertos, repetimos a 1 punto de la promoción de ascenso a 2ª B