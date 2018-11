De despachar a vender

Hoy primer día de Feria en la más emblemática de las citas turísticas del mundo, estamos hablando de la Word Travel Market de Londres. Un encuentro al que no se puede fallar aunque vayan bien las cosas por razones obvias. El contacto directo con los representantes de los touroperadores y agentes de viajes, además de conocer de cerca lo que hacen nuestro competidores, es obligado.

En los últimos años los operadores canarios no tenían que hacer grandes esfuerzos para vender en ninguna de las grandes ferias,porque el pescado se había despachado antes. Entre otras cosas porque el destino Canarias se ha ido superando batiendo sus marcas año tras año. Los últimos cinco las cifras han sido de locura, las empresas hoteleras se han capitalizado como nunca en su historia, mejorando de forma abismal el precio de la cama y con ocupaciones por encima del 95%.

Pero las cosas han cambiado algo, aunque todavía la enfermedad no es grave. Se ha producido un giro muy suave en la tendencia. Se han despertado algo los mercados alternativos , dígase Turquía y Egipto, que han mejorado sus establecimientos con grandes resort de lujo, a precios de ganga, y gracias a la mejora en su seguridad empiezan a levantar cabeza, de lo que nos alegramos.

Es por todo ello por lo que Canarias tiene que volver a esforzarse para vender. Han vuelto las ofertas para los momentos de baja ocupación y habrá que ir a la negociación y no a despachar contratos y dejar que se peleasen por nuestras camas los intermediarios-touroperadores.La historia se repite, unas veces la fuerza en la negociación la tienen unos y otras los otros. Ahora a los hoteleros tendrán que bajar algo los precios.

Y es que Canarias ha perdido todavía muy pocos turistas en términos absolutos en lo que va de año. De los más de 16 millones de turistas que vinieron en 2017, solo perderemos menos de un 3% en este año 2018 entre todos los mercados, menos de un 7% en turismo extranjeroy similar cifra en turismo británico. Es decir una bajada no alarmante, si se cumplen las previsiones. Gran Canaria sigue siendo la isla más demandada y la que mejor aguanta, su caída es inferior a la del resto.

La pérdida del archipiélago será algo mayor para 2019, pero según los expertos no llegará a los dos dígitos. Es decir que no tenemos que alarmarnos, pero si ocuparnos, sobre todo porque viene el Brexit para el próximo año y no sabemos como nos afectará, pero algo lo hará. Lo cual no implica que vayan a desaparecer los británicos de aquí, eso no se lo cree nadie.

Lo mejor de todo es que no es grave y lo peor es que no hemos mejorado lo suficiente nuestras zonas turísticas en el tiempo de las vacas gordas. Lo de siempre.