A Elche sin Timor

David Timor será baja en Elche por acumulación de tarjetas. El futbolista recibió una tarjeta en el minuto 67 del encuentro. Hasta ahora había disputado todos los partidos desde que se realizó su fichaje por la UD Las Palmas. En referencia al empate ante el Deportivo, el mediocampista de la UD Las Palmas David Timor, dejó claro que de lo que se trataba en la recta final del partido ante el Deportivo de la Coruña, era de parar el juego como fuera y que el tiempo pasara sin que se jugara nada sobre la hierba del Gran Canaria. Lo importante era el resultado. “Faltó que se tirara alguien más al terreno de juego, ya yo me había tirado en dos ocasiones y no podía hacerlo una vez más. Era importante también acabar las jugadas, y que de los cinco minutos que había añadido, no se jugara demasiado”, se sinceró el futbolista.

El futbolista se lamentó de las ocasiones de las que dispuso el equipo grancanario en la segunda parte del partido, después del gol de Galarreta, “ha sido una pena porque hemos tenido ocasiones para sentenciar el encuentro, pero el fútbol tiene esas cosas, y si perdonas al final se te puede complicar el resultado”, agregó.

Timor recibió una tarjeta en el transcurso del encuentro ante el Deportivo. Como consecuencia se perderá el partido del próximo sábado ante el Elche, que se disputará en el Martínez Valero a partir de las siete y media de la tarde. “Es evidente que si no estoy yo, estará otra compañero. Tenemos una gran plantilla y seguro que el que juego lo hará a un gran nivel”, sentenció el futbolista.