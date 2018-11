Problemas de calefacción en colegios del sur de Madrid con la llegada del frío

Contra todo pronóstico la llegada del frío ha cogido ‘desprevenidos’ a varios centros educativos del sur de Madrid. Falta de previsión, antigüedad de las instalaciones en colegios de más de 40 años o problemas que debe resolver la empresa de mantenimiento, han sido algunos de los motivos por los que la calefacción ha sido protagonista estos días.

Aunque según normativa de la Comunidad hasta el 1 de noviembre no se enciende la calefacción en los centros, hay algunos como el CEIP Miguel de Cervantes, donde los padres hablan de “improvisación regional”, porque en el nuevo aulario construido, donde hay 8 grupos, estaba la instalación por dentro pero no por fuera. Según el presidente del AMPA, Javier Torres, en este colegio construido por fases desde hace años, la empresa que levantó el nuevo aulario dejó la obra sin realizar la instalación por fuera. Torres acusa a la Comunidad de “imprevisión”, porque sabían de esto y no se hizo nada hasta este puente que “deprisa y corriendo” se ha arreglado para comunicar a los padres hoy que ya había calefacción. Con la llegada de los primeros fríos hace unos días fue el gobierno regional el que optó por llevar radiadores eléctricos a las aulas hasta solventar la situación.

Otros centros de Getafe viven también problemas con las calderas de sus edificios, colegios ya antiguos, muchos con más de 40 años. Es el caso del CEIP María Pineda o del Getafe Siglo XIX, donde las AMPAS se quejan. En el primero, de los continuos fallos, y en el segundo, algunos padres vía twitter hablan de “500 niños siete horas sin calefacción”. La presidenta de la FAPA de Getafe, no cree que haya dejación por parte del Ayuntamiento, responsable de este mantenimiento, sino que entra dentro de las averías ‘normales’ al comienzo de curso, que desde luego hay que solucionar.

En Parla, dos centros, el colegio público María Moliner y la casa de niños El Bosque también han tenido problemas. Algunos padres a través de twitter han denunciado la situación. El Ayuntamiento asegura que “hace una semana se reclamó a la empresa adjudicataria del servicio de eficiencia energética" y aseguran que se trata de “una avería en el programador automático” que ha impedido el encendido en todos los colegios a la vez.