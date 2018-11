Ndiaye: "Lo que hice no es un ejemplo"

Alfred Ndiaye se mostró arrepentido por su forma de reaccionar en Pamplona a las provocaciones de un rival. El jugador vio la roja directa y, dos días después del encuentro, quiso disculparse. "Pido disculpas a todos, a la afición y a los niños que estaban en el estadio, porque he hecho un mal gesto. Es una mala respuesta a un rival que nos ha provocado y ha hecho malas cosas a mi compañero. Fue una mala respuesta y no puedo decir otra cosa que disculpas a todos, porque no es un ejemplo para el fútbol ni para los niños".

El senegalés vio la tarjeta roja directa en el minuto 79 del partido, justo después del gol del empate del Osasuna. El colegiado del partido redactó que Ndiaye amenazó a un rival diciéndole "te voy a matar". Por este motivo será, presumiblemente sancionado por el comité de competición, aunque el Málaga espera que el arrepentimiento del futbolista pueda atenuar el castigo.