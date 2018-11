Bryant Roberts, casi descartado para el partido ante el Rytas

Bryant Roberts sufrió una contusión costal en el partido del pasado sábado en Burgos. El jugador no se entrenó en la mañana del lunes y se encuentra a la espera de la evolución de su dolencia. El Unicaja sabe que está prácticamente descartado para el encuentro del miércoles en la Eurocup y podría reaparecer el domingo contra el Breogán en el Martín Carpena. Luis Casimiro no puede contar con sus dos bases, ya que Alberto Díaz sigue recuperándose de otra lesión. Jaime Fernández volverá a tomar mucho protagonismo de base y, en principio, volverá a jugar Pablo Sánchez. Jaime Fernández, gracias a sus once asistencias ante el Burgos, ha sido incluido en el quinteto ideal de la ACB.

