"Las mujeres estamos igual que hace 25 años en ámbito laboral. No han cambiado las cosas"

AMPEA, la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava celebra este año su 25 aniversario. Lo analizamos de mano de su secretaria Belén Fuentes y Esperanza Gómez de la Iglesia, presidenta del Colegio de Agentes Comerciales de Álava y premiada por su trayectoria laboral. Escucha aquí la entrevista completa:

"Me tuve que preparar muy bien interiormente para crecer exteriormente", explica Gómez de la Iglesia. "Quería que me vieran com una profesional y no como una mujer". Relata repasando sus más de treinta años de trabajo al frente de una dirección. A su juicio "la situación de la mujer en el ámbito laboral no ha cambiado mucho" desde entonces.

Fuentes asegura que todavía se le pregunta a la mujer en las entrevistas de trabajo si tiene pensado ser madre. "Muchos directivos consideran que la maternidad es mala para la empresa cuando está demostrado que la mujer es más productiva que el hombre en un 65%".

AMPEA reclama que la Administración controle la brecha salarial y es que "las mujeres cobran un 20% menos que los hombres en el mimso puesto de trabajo".

Entre hoy y mañana AMPEA celebra el 'V Congreso Proyectar, Crear y Construir en Femenino' con varios encuentros de mujeres emprendedoras del ámbito rural y con la entrega anual de sus premios.