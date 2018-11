Bryan Porras reclama su sitio

El atacante del Algeciras Club de Fútbol, Bryan Porras señaló las buenas sensaciones que el conjunto algecirista dejó en ese empate a 1 en Lucena donde el malagueño anotó el tanto de la igualada. "El equipo hizo un gran trabajo sin bajar los brazos y pudimos salvar un punto".

La lesión de Antonio Sánchez a la media hora precipitó la entrada en cancha del joven delantero y de sus botas nació el 1-1 en el minuto 58 con un gran disparo desde fuera del área. Muchas cosas pasaron por la cabeza de Porras. "Llevaba bastante tiempo trabajando para jugar y poder además hacerlo con gol", señaló el jugador que se presentó en sociedad para aquellos que no lo conozcan. "No me gusta entrar en eso, cada uno es libre de opinar lo que quiere, llevo en Algeciras desde septiembre y aún no ha aparecido nada, pero poco a poco demostraré que estoy aquí para sumar como otros", espetó.

La baja del sevillano puede abrirle las puertas de la titularidad el domingo ante el Coria. "Siempre estoy a disposición del míster, tengo ganas de reivindicarme pero es cosa de él, entrenamos todos para ser titulares y estamos a su disposición", agregó Bryan que asegura lo difícil que está jugar en un equipo que se mantiene a un punto del liderato. "Sabemos la entidad de este club, cualquiera puede ser titular en el equipo, Melo lo ha jugado todo y ahora Josemi hace el mejor partido de la temporada, Borja, Chapa también están para estar ahí, todos estamos trabajando al máximo", apuntó el de Fuengirola.

Acerca de la lesión que le tuvo fuera de las canchas desde hace un mes, el atacante resaltaba que fue un bloqueo en el menisco que con el paso de los días se alivió y desde entonces le ha permitido ejercitarse con normalidad y seguir poniendo muy caro la competencia por un puesto en el once de los de Javier Viso.