Champagne: "Oviedo es una ciudad muy futbolera y se disfruta mucho jugando aquí"

Este martes, como es habitual cada semana, hemos realizado nuestra tertulia semanal del Real Oviedo. En este caso ha sido desde la Cafetería Continental, en Lugones, y hemos tenido el placer de contar con el portero del conjunto azul Nereo Champagne, que el pasado domingo debutó en Liga frente al Mallorca: "Me enteré el día anterior que iba a estar en el once inicial. Anquela no me dio ninguna explicación, no pregunto cuando no juego y menos si lo hago. Visualicé la noche previa acciones de juego y estuve viendo vídeos del rival”. Sobre la intervención que realizó en el tiempo añadido, salvando el mano a mano ante Ariday, destacó que "traté de que él pensase, que a veces al delantero cuanto más le dejas pensar es mejor".

Escucha aquí la entrevista completa a Nereo Champagne.

El guardameta argentino, padre de dos hijos y admirador del heavy metal, creció en la categorías inferiores de San Lorenzo donde pasó de ser uno de los recogepelotas a proclamarse campeón como jugador del primer equipo. Champagne, que también mosotró su pasión por la radio después de participar en un programa de fútbol en su país, reconoció que su mejor amigo en el vestuario es Juan Forlín, con el que veía muchos partidos.

"Uno de los puntos que veía a favor era saber que era una ciudad futbolera. En todos los lados la gente nos acompaña y con respeto nos lo hace saber. Se disfruta mucho jugando aquí", afirmaba el portero sobre su decisión de recalar en el club carbayón este verano.

"Anquela me pide en primer lugar que atajemos, pero también que demos seguridad y que seamos ese jefe que se le exige ser al portero. Es el que ve todo desde atrás, tenemos que ordenar a los compañeros y ser un poco la visión del técnico desde la portería”, destacaba el argentino sobre el papel que tenía que desempeñar desde su posición.

Nereo Champagne posa con una camiseta del Real Oviedo junto al resto de tertulianos y trabajadores de la Cafetería Continental. / Cali González

En cuanto al derbi que se celebrará el próximo sábado 17 de noviembre, Champagne, que vivió grandes encuentros en su país, afirmó que ya está preparado para lo que se va a vivir en la capital asturiana: "He visto vídeos, ya me lo han comentado y me lo hace saber la gente por la calle. Pero nosotros tenemos primero la cabeza puesta en el Dépor".

Actualidad del conjunto azul

Esta mañana la plantilla regresó al trabajo para empezar a preparar el próximo partido ante el Deportivo de la Coruña en Riazor. Juan Antonio Anquela no ha podido contar con Ramón Folch, Sergio Tejera y Saúl Berjón. Este último se perderá el siguiente choque ante el equipo gallego y es duda para medirse al Sporting de Gijón debido a una microrrotura de fibras en el isquiotibial de su pierna derecha, que le tendrá de baja entre 8 y 10 días.

Entradas derbi

Mañana miércoles se pondrán a la venta las localidades para el encuentro contra el Sporting, disponibles en las taquillas del Carlos Tartiere, junto a las puertas 4 y 34. Esta semana permanecerán abiertas de miércoles a viernes de 10 a 19.00 horas. Los abonados no tendrán que pagar y además podrán retirar una entrada de acompañante al precio de 40€, que incluye una invitación para el partido ante el Reus. Dichas localidades estarán disponibles hasta completar aforo, o hasta el jueves 15 de noviembre. Las entradas, ya de público general en el caso de que aún queden, se pondrían a la venta a un precio de 80 euros.

El club carbayón enviará a Gijón 1.200 localidades al precio de 25 euros cada una. En taquilla no se venderán localidades para esa tribuna por seguridad.