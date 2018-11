Una sentencia pionera considera delito los grafitis en el metro

Por primera vez la justicia, con el nuevo código penal, considera que pintar un tren es un delito. Concretamente un "delito de daños en bienes de uso público" y no una infracción administrativa o un delito leve, como se había considerado hasta ahora. La sentencia, pionera en este sentido, se dictó el 22 de octubre en Barcelona y hace referencia a las pintadas que dos hombres hicieron en el año 2015 a dos vagones de metro que estaban estacionados en las instalaciones de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona).

En la resolución a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el juez condena a uno de los autores de las pintadas a un año de prisión, que no deberá cumplir si no vuelve a delinquir; a pagar los 2.700 euros que le costó a TMB limpiar los trenes; y a no acercarse al metro durante 6 meses, una orden de alejamiento que hasta ahora sólo se había aplicado a los carteristas.

La sentencia aún no es firme porque las partes tienen derecho a presentar recurso. Pero la resolución judicial va en la línea de lo que están pidiendo todos los operadores ferroviarios agrupados en el Observatorio del Civismo: que las pintadas en los trenes sean consideradas delito y tengan, por tanto, penas más duras para acabar con la impunidad de los grafiteros que actúan cada vez más y de manera más violenta. Antes de 2015, ya hubo algunas resoluciones judiciales en este sentido, pero los cambios introducidos entonces al código penal rebajaron el tipo delictivo y han hecho que en los últimos años ninguna resolución judicial haya considerado los grafitis un delito de daños.

El presidente del Observatorio del Civismo, Oriol Juncadella, considera muy importante esta sentencia. Pero dice que hay que ir más allá y crear un tipo delictivo específico para los daños ocasionados a los transportes público. Básicamente, explica, "porque la resolución no dependa de la sensibilidad que pueda tener el juez".

El responsable de seguridad del metro de Barcelona, Ricardo Ortega, ha celebrado también esta sentencia y aseguró en el programa 'Aquí, Cuní' de SER Cataluña, que lo que hacen estas personas no es arte, sino actuaciones delictivas.