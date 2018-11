Otegi dice que "se abren vías" para la suspensión de la inhabilitación

El dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi ha declarado hoy que a partir de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "se abren vías" para la suspensión de su condena a 10 años de inhabilitación.

Otegi, no obstante, ha señalado que "hoy no es el día para hablar en términos jurídicos de esta sentencia" y ha evitado pronunciarse sobre si se plantea regresar a la política activa como candidato.

"Algunos conquistamos la justicia poética y política", ha agregado Otegi en una comparecencia ante los medios organizada en la sala de prensa del Parlamento Europeo tras conocerse la sentencia del TEDH.

Otegi ha considerado que la sentencia les da la razón cuando aseguraron que la operación en la que les detuvieron trataba de evitar que la izquierda abertzale abordara "una estrategia política y democrática". "Nosotros no estábamos reconstruyendo una organización violenta, estábamos haciendo una apuesta por la paz", ha aseverado.

Mintieron, construyeron una acusación falsa, nos encarcelaron, cumplimos la condena... Nos encarcelaron por construir una estrategia pacífica.Hoy su gran mentira queda al descubierto. Nuestra sonrisa es más amplia y España queda retratada como lo que es: un Estado antidemocrático pic.twitter.com/XfADV5ITcm — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 6 de noviembre de 2018

Sobre la repercusión que pueda tener la resolución judicial en la pena de inhabilitación, que todavía cumple, pese a haber sido ya excarcelado, y en cuanto a la posibilidad de que pueda ser candidato a lehendakari en las próximas elecciones al Parlamento Vasco, ha apuntado que no es el momento de debatir esta cuestión, pero estará "a disposición" de los militantes de EH Bildu.

En una comparecencia pública celebrada en Bruselas, Otegi ha señalado que éste es "un día importante", en el que tiene la satisfacción "de verse recompensado". "En un mundo en el que la Justicia no es exactamente algo estructural a la vida social, política y económica, algunos, a veces, conquistamos la Justicia poética y política", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que hace diez años "se produjo una operación policial, judicial y política contra determinados militantes de la izquierda independentista vasca". "Nosotros dijimos entonces que aquella operación política y policial tenía un solo objetivo, que era que los enemigos de la paz no querían que, en ningún caso, el independentismo vasco transitara de aquella estrategia a una pacífica y democrática", ha apuntado.

Tras señalar que ya dijeron "con claridad" que "ése era exactamente el objetivo de aquella operación", ha manifestado que, "para poderla hacer, se construyó una acusación falsa, se construyó un relato que no era veraz, se dijo de todo y lo que se hizo fue dar cobertura a una operación de Estado que buscaba, desde posiciones contrarias a la paz, que la izquierda independentista no cambiara de estrategia".

El operativo estaba, según ha considerado, "combinada entre los poderes del Estado, la Judicatura, los medios de comunicación, la Policía y determinados partidos políticos".

SU RELATO

En esta línea, ha destacado que "aquella operación policial se desarrolló bajo un Gobierno del PSOE". "Todo eso ocurrió y hoy el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha corroborado nuestro relato. Y, por lo tanto, ha desmentido todo el relato que se construyó hace diez años", ha subrayado.

Arnaldo Otegi ha remarcado que los procesados han cumplido "hasta el último día la condena impuesta" y nadie les va a devolver los seis años y medio que estuvieron en prisión.

Otegi ha querido recordar, "especialmente hoy", que su madre falleció mientras él estaba en la cárcel. "Mi madre fue una persona que hizo visitas durante el franquismo a sus hermanos republicanos y que murió mientras yo estaba en prisión. Éste es un dato que yo, en términos políticos y, sobre todo humanos, también quiero poner encima de la mesa", ha manifestado.

El líder de EH Bildu ha señalado que, pese a que nadie les vaya a devolver los años de prisión, "hoy nuestra sonrisa es más amplia". "Hoy el TEDH ha dicho una cosa por unanimidad, y es que no tuvimos un juicio justo ni un tribunal imparcial. Y quiero recordar que, en mi caso, es la segunda vez que el Tribunal de Estrasburgo me da la razón contra ese Tribunal, por cierto, un Tribunal heredero del Tribunal heredero del orden público franquista", ha apuntado.

A su juicio, la sentencia certifica "la veracidad" de su relato. "Nosotros no estábamos reconstruyendo una organización violenta en el país, sino que estábamos haciendo una apuesta por la paz. Y, en segundo lugar, deja claramente significado que no existe estado democrático en el Estado español. No hay democracia cuando no hay tribunales justos ni tribunales imparciales. El Estado español se ha visto reflejado en lo que es, un Estado autoritario y antidemocrático", ha añadido.

El coordinador general de EH Bildu, en su cuenta de Twitter ha señalado que "España queda retratada como lo que es: Un Estado antidemocrático".

El TEDH ha condenado hoy a España por no atender la recusación por parcialidad que presentaron Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale en 2011 (todos ellos están actualmente en libertad tras haber cumplido sus sentencias) contra la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo.

En su sentencia, el tribunal concluye que "el recelo de los demandantes (hacia Murillo) podía considerarse objetivamente justificado", teniendo en cuenta que dos meses antes el Tribunal Supremo había aceptado su recusación en otro caso.

Tras hacerse público el fallo del alto tribunal europeo, Otegi ha publicado en las redes sociales un breve comentario en euskera, castellano y catalán en el que afirma: "Mintieron, construyeron una acusación falsa, nos encarcelaron, cumplimos la condena".

"Nos encarcelaron por construir una estrategia pacífica. Hoy su gran mentira queda al descubierto. Nuestra sonrisa es más amplia y España queda retratada como lo que es: un Estado antidemocrático", ha escrito Otegi, que tiene previsto comparecer este mediodía en Bruselas para hacer una valoración más detallada de la sentencia