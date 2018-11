Una Ley de Capitalidad para Cartagena

Cartagena celebra la primera Convocatoria Regional de Somos Región tras la Convención Constituyente del pasado mes de octubre.

Han comenzado los trabajos para la elaboración del programa electoral con el que la formación regional concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales del próximo año.

Este programa electoral, tendrá como base las ponencias "Vive", "Crece" y "Regenera" que se aprobaron en la Convención Constituyente del pasado mes de octubre y se completará con todas las aportaciones posibles de las distintas agrupaciones locales, empezando por Cartagena.

El futuro programa electoral de Somos Región, incluirá la Ley de Capitalidad para la ciudad de Cartagena. El presidente de Somos Región, Alberto Garre ha señalado que esta ley “supondrá un antes y un después para la economía y el desarrollo de Cartagena, que es la capital legislativa de la Región de Murcia, y que, por tanto, debe contar con un desarrollo normativo como este”. “Hay que practicar la solidaridad financiera regional. Se trata de sumar, no de dividir. Ya está bien, de que no se tenga en cuenta la voz de Cartagena a la hora de elaborar los presupuestos. No se trata de separar lo de cada uno, sino de unir cuanto tenemos”.