Las casas de apuestas pueden estar a 50 metros de los centros educativos

Al Gobierno de Canarias no le preocupa la proliferación de casas de apuestas físicas cerca de los centros educativos, ya que según el viceconsejero de Administraciones Públicas y Trasnparencia, Antonio Llorens, la ley canaria "es muy restrictiva" por lo que, además de ubicarse según marca la normativa como mínimo 50 metros de centros escolares o centros de menores, el número de este tipo de instalaciones "es muy limitado y hasta la fecha no se ha superado". Aunque eso no implica que no se tenga que realizar una revisión; añade.

Según la Ley Canaria de Juegos y Apuestas 8/2010, en Gran Canaria está permitido la apertura de 44 locales de apuestas (en la actualidad hay 27 establecimientos), en Tenerife 24 (11 locales abiertos), Fuerteventura 10, Lanzarote 11 (hay 4 locales abiertos), La Palma 4 y en El Hierro y La Gomera 1 local en cada isla.

Sin embargo, lo que Llorens reconoce como una preocupación máxima para el Gobierno regional, sobre todo, porque "no tenemos acceso al control" son las casas de apuestas online donde además exige al Estado una "reflexión en cuanto a la publicidad agresiva" que realizan, principalmente, en las apuestas deportivas.

