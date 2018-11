Overwatch se prepara para seis nuevos héroes

BlizzCon 2018 ha supuesto, definitivamente, una cita importante para los muchos jugadores de Overwatch: Blizzard anunció la llegada de un nuevo héroe, Ashe y se estrenó un cortometraje inédito dedicado a McCree. Sin embargo, las noticias no terminan aquí, ya que Jeff Kaplan en unas recientes declaraciones dejó claro que esta temporada llegarán otros contenidos. La compañía tiene prevista la introducción de seis nuevos personajes incluido la ya mencionada Ashe que se revelarán durante los próximos meses.

¿Hay novedades de la supuesta transición al modelo Free to Play? El director del juego admite que este movimiento podría ayudar a aumentar la base de usuarios, pero que en este momento no se encuentra entre los planes de la empresa. Overwatch es un éxito y en la actualidad no necesita apoyo extra, por lo que el equipo nunca ha considerado seriamente la posibilidad de adoptar el modelo de negocio gratuito, pero en el futuro el modelo de comercialización podría cambiar, la estrategia actual tan solo incluiría la puesta a la venta de nuevos conjuntos cerrados, y mientras los números acompañen, no se procederá en otra dirección.