Trailer de lanzamiento de Hitman 2

Lo que están haciendo en Warner Bros. con Hitman es para mirarlo con lupa en las próximas generaciones. Como dandole un presupuesto básico y total libertad creativa a un estudio han podido sacar adelante una franquicia que estaba totalmente estancada, elevandola a juego de culto que podríamos decir.

IO Interactive acaba de presentar el trailer de lanzamiento de su segundo Hitman y como sorpresa, está protagonizado por Sean Bean, actor que interpretará al agente del MI5 Mark Faba en el juego. Faba será el primer objetivo escurridizo en nuestra agenda y estara disponible solo durante 14 dias. Una vez pasado el tiempo, si no has podido capturarlo lo pierdes para siempre jamás. A si que vas a tener que ser bastante creativo para pillar a este agente del MI5. Hitman 2 saldrá a la venta el 13 de noviembre en PC, PS4 y Xbox One