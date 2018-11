Dani Hernández, portero titular del representativo, se quejó este martes en Radio Club Tenerife de que "hay gente interesada en que esté en el foco". "Día a día, desde distintos sitios buscan que yo esté en la palestra", adujo el hispano venezolano.

A su juicio, el debate está generado "por ustedes", en alusión a los periodistas. "No me gustan algunas cosas que he leído estos días, incluidas faltas de respeto hacia Ángel y hacia mí. Se ha llegado a decir que yo juego por decreto", lamentó.

"Se ha sido injusto conmigo y también con mi compañero de posición", manifestó Hernández. "Hay un momento donde hay que decir basta, pues llevo muchos años en el club y no es bueno aprovecharse de situaciones malas, ni tratar de crearlas", indicó.

Dani sí reconoció que "evidentemente siempre se puede dar más". "Lo mejor está por llegar, y eso significa que quiero progresar. Todos tenemos que dar un paso adelante", enuncio. Respecto a la polémica acción del 1-0 que marca el Numancia el pasado sábado, fue tajante al expresar que "es falta". "Él hace que el balón se me escape. Con lo que yo sé de fútbol y después de tantos años jugando, creo que es falta", reiteró. A su entender, ese gol condicionó el partido y produjo los "desbarajustes" en el Tenerife que vinieron después.

Hernández reveló una conversación con Oltra, en la que el entrenador le transmitió confianza, pero le advirtió de que errores como el de Zaragoza "no pueden repetirse, y menos en un portero de tanta experiencia".

"Yo estoy tranquilo porque mis compañeros saben lo que trabajo. Cuando me he equivocado, lo he admitido. Pero me siento señalado y cada vez se va haciendo la bola más grande, y no es justo tras la trayectoria que llevo en el club", expresó en su comparecencia en la Ser.

Por último, mostró su intención de renovar su contrato. "Tengo la fuerza del primer día y la ilusión de un niño por seguir aquí, disfrutando del equipo de mi tierra", cerró.