Rodríguez: "No vamos a permitir más despilfarro"

La Comisión de Hacienda se ha reunido esta mañana para abordar, entre otros asuntos, las modificaciones presupuestarias que se van a llevar al pleno extraordinario del próximo viernes 9 de noviembre.

Durante la última sesión ordinaria, la oposición votó en contra de la modificación presupuestaria que incluía el pago de las ayudas del IBI, además del reajuste en partidas de áreas como Fiestas, Cultura o Alcaldía. PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche denunciaron que el gobierno había querido "camuflar" otros gastos con la excusa de la bonificación en el pago del IBI.

El enfrentamiento entre los diferentes grupos sigue coleando. Mientras el tripartito defiende su gestión y ataca a la oposición de no querer aprobar una modificación en el presupuesto que permitía pagar las ayudas al IBI, la oposición se defiende y sigue pidiendo explicaciones.

El vicesecretario del Partido Popular de Elche, Sergio Rodríguez, ha aclarado que los populares votarán a favor de las ayudas del IBI. Sin embargo, han conocido que, a diferencia de la sesión ordinaria, el gobierno ha decidido retirar las modificaciones referidas a Publicidad y Propaganda, así como la de 165.000 euros de Servicios y montajes incluidas en el área de Cultura.

Rodríguez ha insistido en que "el grupo municipal del Partido Popular no va a permitir más despilfarro a dos meses de que finalice el año". Los populares han asegurado que si el PSOE ha anulado dichas partidas "demuestran que no eran tan necesarias como ellos exigían". El Partido Popular ha ido más allá registrando una petición de información para conocer los informes, expedientes, el porqué de haberlas retirado y si hubiese ya gastos comprometidos. Rodríguez ha recordado que el grupo popular ya avisó de que el presupuesto presentado contenía errores que, dice, todavía no han sido reconocidos por el gobierno.